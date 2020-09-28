金門無孔廟但有朱子祠 祭祀同具感念教化

金門自古有「海濱鄒魯」美譽，光是宋明清就出了50名進士，但很多人好奇全金門沒有一間孔廟。縣府表示，每年在朱熹誕辰時祭拜朱子，已具有與祭孔同樣感念教化德澤的功能。

依照禮制，奉祀孔廟必須在縣級以上。金門退休國小校長陳為學研判，金門在1915年才設縣，在此之前，金門屬同安縣管轄；因同安已有孔廟，金門不宜再設，加上1949年之後，金門實施戰地政務，政府注重「國防與民生」合一，興建孔廟並非急迫事務，而未能形成議題。

雖然未立孔廟，但金門縣政府仍會在9月28日孔子誕辰日時集會紀念，頒獎表揚優良教師，各鄉鎮士紳及各校家長會人員，也會聯合設宴款待學校教師。雖然沒有祭孔儀式，但官方民間仍有紀念孔子的活動。

金湖鎮金湖、多年國小以及金沙鎮金沙國小、金城鎮金城國中圖書館設有孔子像。值得一提的是，金湖國小在3年前的教師節辦理了金門縣有史以來的第一次祭孔大典。不過，因當天天氣燠熱，造成來賓和學生多人中暑，讓湖小飽受批評。

因此，這兩年教師節，湖小暫停祭孔大典。但校長陳為信說，古時祭孔分春秋兩季，由於孔子屹立校園超過40載，與湖小師生感情深厚，湖小計畫在明年慶祝70年校慶時，舉辦春季祭孔，彰顯湖小與孔子的連結。

陳為信今天帶著附設幼兒園的小朋友來到孔子銅像前，問小朋友「知不知道這是誰？」小朋友爭相回答：「知道，這是老師的老師。」

教育界出身的李炷烽擔任金門縣長時，有意在緊鄰金門技術學院（金門大學前身）處興建孔廟，並已編列新台幣4億左右預算；後因土地取得困難，加上不久卸任，此事胎死腹中。

1992年到現在，金門雖然持續有倡建孔廟的聲音，都因軍事、政治因素而不了了之。陳為學和退休國中校長楊清國都認為，如今時機已成熟，是思考興建孔廟的時候了。他們贊同政府與民間上下一心，力促興建孔廟，以教化縣民、移風易俗。

金門雖沒有孔廟，但有朱子祠，建於乾隆45年（1780年），1990年為國定古蹟。縣府民政處表示，南宋理學大儒朱熹與金門淵源深厚，縣府每年在朱子誕辰舉行祭典，與祭孔有異曲同工的功能，應無必要再興建孔廟，但有討論空間。

金門每年都會在朱子誕辰時，舉辦朱子聖誕祭典，由縣長或副縣長帶領向朱子致意，感念他在同安主簿任內曾到金門講學，對金門教化的貢獻，並期許金門子弟代代相傳儒家傳統道德文化，苦學勵學。

金門文史專家表示，朱熹在南宋紹興23年（1153年）任同安縣主簿，相傳任內曾渡海到屬於同安縣的金門，創設金門最早的燕南書院，教育學子。金門原本讀書風氣鼎盛，接受朱子教化後，更是弦歌不輟，明清之後進士輩出，因而有「海濱鄒魯」美譽。