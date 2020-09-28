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馬祖駐村藝術家以地景策展 呈現生活記憶和想像

中央社 / 連江縣28日電

國立新竹生活美學館的「藝術游擊」藝術家分別於9、10月進駐馬祖，9月的創作者以馬祖地景策展，展現與馬祖地景有關的藝術成果。

馬祖仁愛村的閩東建築中，平面視覺創作者邱雍晉將策展作品放置閩東屋瓦上，並利用在地的海砂、淡菜殼與海廢漁具等當作「壓瓦石」策展，透過裝置表現攝影地景、繪畫創作的關聯性，與觀者互動背後的意義，希望旅人來到馬祖不僅是看到片面的美好風景，可藉由作品反思馬祖議題。

邱雍晉今天受訪表示，壓瓦石原是自然石材，當居民將它放置屋簷瓦片上，便賦予人和自然的連結，也是小島發展出對應自然的生存智慧，自己的作品都跟自然有關係，希望藉由這個策展形式，呈現移動風景中的變化，像地圖可記錄時代的變遷。

邱雍晉透過水墨風景畫為繪圖手法，利用輿圖概念與地景變遷連結，如將地方海砂、抽砂船的攝影照放置同區，希望引起觀者對馬祖抽砂船議題的關注，表現自然環境跟人的關係，展出「眺島．片斷」成果展。

舞者鍾志文在東莒島的大浦聚落蹲點1個月，執行「地方練功計畫」，他在島上的海灘、燈塔、廢棄軍事據點等空間，以錄像方式記錄下每日的鍛鍊過程，並採集東莒海浪聲、村公所廣播聲、資源回收車聲、導遊講解聲等音效，讓身體隨著聲音進行不同舞蹈風格律動，交由身體訴說在東莒的生活記憶和想像。

鍾志文表示，身體是舞者畢生雕琢的作品，每日的肢體練功，既是生活習慣，也是一場儀式，即使在同樣空間操練同樣動作，每日都能觀察到身體的細微變化，透過記錄下這些變化過程，他希望能呈現身體與東莒島地景的日常對話。

馬祖 東莒 攝影

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