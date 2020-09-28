快訊

成效良好！安心旅遊補助獲行政院支持 續辦至10月底

運動紓困15億元跑不見？官員答不出來 綠委：亂七八糟

高市議會藍綠兩黨總召出缺 改選慰留陷兩難

中央社 / 高雄28日電

高雄市議會定期大會即將在10月5日登場，但是市議會藍、綠兩大黨黨團總召都請辭而呈現沒有總召的局面，國民黨今天有人表態參選，民進黨傾向慰留。

國民黨市議員蔡武宏發布新聞稿表態要參選黨團總召以凝聚黨的團結，並強化黨團問政效能、監督市政。他說，國民黨高雄市黨部30日召開黨團大會，由中央黨部組發會主委李哲華主持，議程之一就是進行黨團總召補選。

國民黨黨團總召曾俊傑是在市議會上次定期大會後，因為議長補選致黨內意見分歧而聲明辭總召還退出黨團群組。國民黨籍議長曾麗燕多次慰留未果，李哲華決定南下召開黨團會議並研商是否補選。

目前除了蔡武宏表態要參選總召，被點名可能參選人有市議員蔡金晏、黃紹庭等人，不過黃紹庭以「不表示意見」做回應。

民進黨方面也出現沒有黨團總召的局面，原任總召市議員韓賜村因為一度表態要參選議長而遭到質疑，後來口頭請辭總召，黨團暫時由副總召、市議員鄭光峰代理。

韓賜村告訴中央社記者，他為了要有更多的時間經營基層決定請辭總召，提早部署下屆市議員選舉；不過民進黨書記長林智鴻表示，黨團傾向全力慰留韓賜村，因為這屆總召任期就到年底，盼韓賜村有始有終，續任總召。

據了解，民進黨團擬於10月5日召開黨團會議研商總召出缺事宜。

國民黨 民進黨 李哲華

延伸閱讀

藍營議員質疑高市乙烯外洩案反應慢 「還沉浸在勝選喜悅」

開放美豬 藍議員拿陳其邁說過的話狠酸雙標

葉彥伯戳破綠防疫神話 黃紹庭：逆時中不是贅字

藍營點名敗選究責 黃紹庭：點名誰對檢討沒幫助

相關新聞

高市輪船公司董事長傳被請辭 陳其邁否認市長室打電話

高雄前市長韓國瑜任內任命的高雄輪船公司事長黃文財傳「被請辭」，高雄市長陳其邁今午受訪時否認市長室有就此事打過任何電話，並...

屏東勝利星村猶如「大工地」業者嘆假日營業額不到1千

屏東勝利星村創意生活園區今年因修復與眷村周邊人行道改善計畫，園區如同「勝利大工地」，園區內陸續施工又遇疫情衝擊，店家叫苦...

不放棄台積電 林欽榮：還是要積極準備、爭取

高雄市副市長林欽榮上午出席「市政新格局、港都新治理」論壇，林欽榮說，不會放棄爭取台積電，機會是留給準備好的人，也盼議會跟...

影／大武衛生所新醫療大樓今啓用 全台最美最強衛生所

台東縣大武鄉衛生所及南迴緊急醫療中心新建大樓今天上午11點由台東縣長饒慶鈴、衛福部常次石崇良等人剪綵啟用，為台東縣南迴地...

高市創客學堂分享養蜂經濟學 高山養蜂達人：天天都忙

在高雄桃源區開設農產行的張文珠在高山林地養峰多年，熟悉蜜蜂生態，從中開發出多種蜜蜂相關產品，是道地的「養蜂達人」，最近她...

影／屏東祭孔典禮莊嚴隆重 參與樂生：備感榮幸

今天是教師節，屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2570周年誕辰釋奠典禮，今清晨在屏東書院舉行，屏東縣長潘孟安率同各界代表以...

黃文財卸任高雄輪船公司董座 將由交通局長兼任

高雄市長韓國瑜6月罷免下台後，政務官隨之卸任，日前韓國瑜老友、高雄市輪船公司董事長黃文財也被通知做到月底。市府證實30日...

金馬賓館邀藝術家現地創作 觀眾耳目一新

高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，近期即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之...

宗教巡禮／九如北玄宮 擲筊選蘭花冠軍

屏東縣九如鄉耆老村豐田社區北玄宮選在玄天上帝農曆生日，連續22年辦台灣蘭花展，玄天上帝擔任主審，擲筊選出全場總冠軍「玄天...

鳥松濕地公園 建構智慧導覽

高雄鳥松濕地是全國首座以濕地為主題的公園，昨舉辦20周年成果展，各地友善小農與生態保育團體參與盛會。高雄市觀光局副局長邱...

大林蒲遷村 納入鳳鳴里17鄰

經濟部將高雄大林蒲開發為「循環經濟園區」，去年10月行政院核定589億元遷村預算，委託高雄市政府代辦遷村。市府昨天在座談...

大林蒲遷村期限剩3年 藍綠籲加快腳步

大林蒲遷村是地方大事，藍綠都關注。國民黨高雄市議員陳麗娜說，中央「新材料循環產業園區設置計畫」影響遷村進度，建議兩案「脫...

熱門新聞

1盒鳳梨酥讓8旬嬤掉下眼淚 老老照顧的苦他們最清楚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。