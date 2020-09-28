高市議會藍綠兩黨總召出缺 改選慰留陷兩難

高雄市議會定期大會即將在10月5日登場，但是市議會藍、綠兩大黨黨團總召都請辭而呈現沒有總召的局面，國民黨今天有人表態參選，民進黨傾向慰留。

國民黨市議員蔡武宏發布新聞稿表態要參選黨團總召以凝聚黨的團結，並強化黨團問政效能、監督市政。他說，國民黨高雄市黨部30日召開黨團大會，由中央黨部組發會主委李哲華主持，議程之一就是進行黨團總召補選。

國民黨黨團總召曾俊傑是在市議會上次定期大會後，因為議長補選致黨內意見分歧而聲明辭總召還退出黨團群組。國民黨籍議長曾麗燕多次慰留未果，李哲華決定南下召開黨團會議並研商是否補選。

目前除了蔡武宏表態要參選總召，被點名可能參選人有市議員蔡金晏、黃紹庭等人，不過黃紹庭以「不表示意見」做回應。

民進黨方面也出現沒有黨團總召的局面，原任總召市議員韓賜村因為一度表態要參選議長而遭到質疑，後來口頭請辭總召，黨團暫時由副總召、市議員鄭光峰代理。

韓賜村告訴中央社記者，他為了要有更多的時間經營基層決定請辭總召，提早部署下屆市議員選舉；不過民進黨書記長林智鴻表示，黨團傾向全力慰留韓賜村，因為這屆總召任期就到年底，盼韓賜村有始有終，續任總召。

據了解，民進黨團擬於10月5日召開黨團會議研商總召出缺事宜。