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高市輪船公司董事長傳被請辭 陳其邁否認市長室打電話
高雄前市長韓國瑜任內任命的高雄輪船公司事長黃文財傳「被請辭」，高雄市長陳其邁今午受訪時否認市長室有就此事打過任何電話，並表示，機關人事任命他尊重各局處首長。
韓國瑜今年6月遭罷免下台，政務官多數隨他同進退，僅高雄市輪船公司董事長黃文財留任至今，但最近傳出也被通知做到月底，黃文財表示，他已遞出辭呈，且是「被請辭」。
高雄市長陳其邁今出主持大學校長聯席會議時受訪表示，交通局基於專業經營跟公司治理的考量，包括經營階層的一些更換，他尊重交通局專業判斷，「至於說市長室打電話，這不是事實」，
陳表示，輪船公司是高雄市政府百分之百投資的公司，不管是公司法或者相關法令的規定，交通局都有權指定法人代表，，自然而然，董事長的人選也會有改變。
媒體詢問，除這次輪船公司董事長黃文財傳異動外，高銀或高雄捷運公司的董事或監察人，是否亦更動？陳表示，這些人選的安排，他都尊重局長專業的判斷，但相關局處首長尚未向他提及如何調動，人事案他充分授權各局處。「公文是各局處呈上，市長只負責批核」。
對於黃文財當時獲任用是否為前朝酬庸作法？陳其邁未正面回應，僅表示，人選是否適當，要看公司的績效，交通局認為在公司的治理跟專業經理人的角色，他們有必要調整、他尊重交通局對於人事的考量與安排。
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