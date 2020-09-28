屏東勝利星村猶如「大工地」業者嘆假日營業額不到1千

屏東勝利星村創意生活園區今年因修復與眷村周邊人行道改善計畫，園區如同「勝利大工地」，園區內陸續施工又遇疫情衝擊，店家叫苦連天，業者無奈「疫情影響一半，工程施工影響7成」近期假日營業額還不到1千。縣府工務處指出，工程陸續在10月中到11月陸續完工，但店家批「每次說完工，但都一直拖」。

勝利星村全數70棟（97戶）日式歷史建築修復工程預計今年底完工，為讓園區整體規畫完善，工務處在營建署支持下，展開整體園區景觀綠美化營造、公廁、人行道工程，該工程計畫「漫步阿猴城－眷村周邊綠網串連計畫」，工程總經費2.4億元，縣府配合款3000多萬元。

業者無奈說，工程施工前雖有跟店家溝通，雖然是分區施工，但7月中旬動工，原本說一個月會完工，到現在9月底，還沒完工，園區內猶如大工地。雖然連假即將來臨，但營運已虧了一年，也不差連假，疫情影響一半，但工程影響更大約有7成，周末營業額還不到一千元。

工務處指出，工程從3月、5月起陸續開始，採分段開工，每個階段工期約2到3個月，預計10月中旬到11月初會陸續完工。

文化處指出，工務處採分段開工進行，每階段工期約2到3個月，施工期間部分店家仍維持營業，部分店家則在工程施作期間停工，目前永勝巷部分店家已經恢復營業。