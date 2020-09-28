澎湖鋤頭嶼疑似二戰水雷 軍方29日現地爆毀
澎湖望安無人島「鋤頭嶼」所發現疑似二次大戰所遺留的水雷，澎湖防衛部29日將實施專案爆毀，漁民作業須避開爆毀海域。
澎湖防衛部未爆彈處理小組在民眾發現水雷後，立即派員前往勘查，現場並設立封鎖線，暫時禁止人員登島活動，並與海管處等單位研商，決定進行就地爆毀作業。
澎防部表示，這枚球型金屬疑似水雷爆裂物，未爆彈處理小組29日將進行爆毀，其中海面與陸地的警戒範圍，在爆裂物的270至300公尺，過往人船要避開管制區域，以免發生危險，若是天候海象不佳，則順延至30日。
這枚球型金屬疑似水雷爆裂物，是本月18日由海管處委託民間前往鋤頭嶼無人島淨灘時意外發現，排除是國軍制式水雷，外觀鏽蝕情況疑似二次大戰所遺留水雷，直徑約有1公尺，重量約500公斤。
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