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林欽榮：續爭取台積電投資 高雄市沒有放棄

中央社 / 高雄28日電

高雄市副市長林欽榮今天指出，高市府沒有放棄爭取台積電投資高雄，高雄市會提供充足的水、電及做好空污改善，並以低調、鴨子划水的方式進行，「我們沒有放棄」並盼議會支持。

日前，台積電總裁魏哲家指出，台積電深耕台灣，不排除到高雄投資；不過，後來台積電又聲明短期內無此規劃。

林欽榮今天受邀出席「高雄市都市發展文教基金會」及高雄市議會舉辦的「市政新格局 港都新治理」座談會，他以「高雄市政定位及未來發展主軸」為題報告時，談到市府會繼續爭取台積電投資高雄。

林欽榮指出，面對中美貿易大戰及武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的挑戰等，高雄市持續朝「四大優先」的方向努力並會提供產業投資充足的水、電及空污改善等，盼高雄市產業轉型。

他表示，新市府團隊必須和中央合作並有能力爭取中央支持，包括加速建構橋頭科學園區等。林欽榮說，市府會「低調地」、「鴨子划水式」的進行，同時也要推動都市計畫通盤檢討等，不能讓橋頭科園區「孤伶伶」的營運，盼外界多給市府一些時間，並盼議會支持。

林欽榮會後接受媒體聯訪指出，市府還是要積極準備，機會是留給準備好的人，相信市長陳其邁也不會放棄爭取台積電到高雄；市府要努力做好提供水、電及空污改善及人才等，「我們沒有放棄」。

高雄市議長曾麗燕也出席座談會並指出，前市長韓國瑜執政期間打開高雄市被限制的視野及對城市的想像空間，讓高雄成為全台焦點；但是市長陳其邁上任後，高雄似乎顯得「安靜」多了。她盼城市治理以「市民優先」為前提，打造城市最急迫的建設，推動市民最需要的市政。

高雄市都會發展文教基金會董事長陳建甫指出，市政運作是一棒接一棒，盼群策群力用創意思考並解決高雄市待解決的財政負債、空污問題和土地活化等市政重要課題。

高雄市 台積電 林欽榮

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