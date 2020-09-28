不放棄台積電 林欽榮：還是要積極準備、爭取

高雄市副市長林欽榮上午出席「市政新格局、港都新治理」論壇，林欽榮說，不會放棄爭取台積電，機會是留給準備好的人，也盼議會跟市府站一起。另延宕多時的輕軌爭議路段何解？林欽榮說，這兩周會向市長報告，再由市長裁示宣布。

高雄市議會和高雄都會發展文教基金會主辦「市政新格局、港都新治理論壇」，議長曾麗燕、林欽榮等人出席，另有產官學界代表，談高雄城市治理問題與解方。

林欽榮報告市府產業轉型、交通建設、增加就業、解決空汙4大作為，他說，將加速推動橋頭科學園區，也希望台積電能來，市府態度真誠，會盡力提供水電、解決空汙、人才等條件，也盼議會跟市府站在一起。

「我們沒放棄。」林欽榮說，機會是留給準備好的人，市府還是要積極準備、爭取台積電進駐，市府不會放棄。他並表示，但無論如何橋科一定要備好第二期開發，一期優先、二期也要及早準備。另205兵工廠也會再跟中央反映，盼盡快完成遷移。

交通建設部分，延宕多時的輕軌二階美術館、大順路爭議路段，市長陳其邁上任後，召開5場說明會，捷運局曾表示將於9月底給出解方。不過說明會上居民反對聲浪仍劇，林欽榮今說，原定9月提出方案的時間會再「延緩一些」。

林欽榮說，市府應不會再開說明會，但需要一些時間分析民眾的意見回饋，還要再做路型優化設計、電腦交通模擬等，路型「還是要再優化，這是必然的」。

林欽榮說，市長選舉已宣示輕軌一定要做，但如何傾聽更多意見，讓路型更優化，「作為一個工程師，硬要原本這種路型，我是不接受的，因為這是忽略民意」。

他說，他是工程師，無法做政治決定，「路線的修改是政治，路型的優化、降低衝擊及帶動都市更新是工程師該做的」。路型優化如大順路的好市多、義享天地要給更多出入方向、園道須拓寬等，需要一點時間。

林說，他會盡所能把居民疑慮降低，讓輕軌成為高雄可運作的運輸工具，會盡快在這一、兩周跟市長做總體報告，再由市長裁示宣示。

曾麗燕則致詞表示，城市格局與城市治理人的氣度有關，期盼陳其邁站在城市制高點，滿足大多市民需求，以百年的想像，擘畫城市未來，千萬不要讓市民失望。

曾麗燕還說，前市長韓國瑜在1年多的執政期間，打開高雄過去被限制的視野及對城市的想像空間，讓高雄成為全台焦點；「光輝燦爛的城市需要無限的想像，韓國瑜做到了，然而陳其邁市長上任後，高雄似乎『安靜』多了」。