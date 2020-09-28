影／大武衛生所新醫療大樓今啓用 全台最美最強衛生所

台東縣大武鄉衛生所及南迴緊急醫療中心新建大樓今天上午11點由台東縣長饒慶鈴、衛福部常次石崇良等人剪綵啟用，為台東縣南迴地區醫療開啓新頁。

大武鄉衛生所不但是全台最美衛生所，也是全台最強衛生所。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，大武衛生所啓用前已創下全國衛生所首例利用大腸鏡發現大腸癌確診個案。

行駛南迴公路上台東大武衛生所粉色外觀經常被當做民宿，吸引遊客目光，也被台東鄉親譽為「最美衛生所」、讓遊客驚呼「好漂亮的民宿」；準備進入時才發現牆壁上寫著「大武衛生所」，也成為南迴線新的打卡景點。

台東縣大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心，歷經8年籌劃，2年時間施工興建，今天28日上午剪綵啟用，肩負起南迴地區居民及來往遊客的醫療照護重任，衛福部常務次長石崇良說，全國共有50個醫療次區域，南非地區是唯一沒有醫院的醫療次區域，今天大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療中心啟用，已把這個缺口補上，未來衛福部將全力持續協助提升大武鄉衛生所的醫療品質。

台東縣長饒慶鈴表示，感謝衛福部及高醫大全力協助，投入物力及醫師人力提升南迴地區的醫療品質，不僅是全台最美的衛生所，也讓大武衛生所創下全台五個第一，從早只有一般科目及牙科，如今有了腎臟科、腸有內科等9個科，形同小型醫院；全台唯一一間24小時的緊急醫療照護的衛生所；全台唯一提供24小時的檢驗服務的衛生所；全台第一個可以實施大腸鏡、胃鏡檢查服務的衛生所；全台第一個實施5G視訊醫療的衛生所。

台東衛生局表示，新的大樓有4層樓約900坪，不僅空間增大，醫療設備也更新，除了衛生所公共衛生服務，也有高醫團隊駐診，提供急診、牙科、骨科、小兒科、心臟內科、腸胃內科及復健科等專科門診，並結合5G通訊技術，辦理全國第一個眼科、耳鼻喉科、皮膚科等專科遠距醫療，更是全國第一個衛生所可同時提供胃鏡及大腸鏡1條龍檢查服務，即使醫院也無法同一時間提供2種檢查。