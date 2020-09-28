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高市創客學堂分享養蜂經濟學 高山養蜂達人：天天都忙

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高山林地少農藥，是十分天然的養蜂環境。圖／高市農業局提供
高山林地少農藥，是十分天然的養蜂環境。圖／高市農業局提供

在高雄桃源區開設農產行的張文珠在高山林地養峰多年，熟悉蜜蜂生態，從中開發出多種蜜蜂相關產品，是道地的「養蜂達人」，最近她受邀擔任農業局「創客學堂—蜂馥人生」課程講師傳承經驗，原訂開講30分鐘，學員提問卻一籮筐，變成長達2小時的解惑大會，讓大家一窺蜜蜂世界堂奧，增長不少知識。

「冠佶農產」 負責人張文珠說，在高山養蜂因沒有農藥汙染、環境天然，加上蜜源植物的多樣性，使得林地養蜂成為一種與山林和平共生的優質農業。蜂農平日配合蜜蜂早出晚歸的作息，只有晚間才能搬移蜂箱，追逐下一個地區的花期；除採蜜季節特別忙，除蟎跟溫控作業也不能馬虎，「可以說天天都是農忙期」。

張文珠說，事實上不同花期有不同品質的蜂蜜，色澤稍顯混濁，仍多是優質蜜。但養蜂仍以郊區較為適合，若想在都會區養蜂，蜂場方圓3公里內應有花花草草的環境，才不至於讓蜜蜂無蜜可採；除此都市養蜂更要小心蜜蜂螫人的問題。目前她生產的的蜂蜜以頂級封蓋蜜為主，風味更加濃郁。

高市農業局代理局長王正一說，除桃源高山地區有不錯的養蜂環境，岡山、內門、田寮、阿蓮、大樹等地不少全職蜂農，也全力建置安全的生態環境，生產的蜂蜜都十分優質，厚植優質農業的軟實力。農業局在中秋假期還有「辣個好手藝」跟「忘憂香磚」兩場手作課程，市民可踴躍參與。

高雄市農業局「創客學堂」邀高山養蜂達人張文珠傳承經驗。記者王昭月／攝影
高雄市農業局「創客學堂」邀高山養蜂達人張文珠傳承經驗。記者王昭月／攝影
高雄市農業局「創客學堂」邀高山養蜂達人張文珠傳承經驗，帶學員一窺養蜂經濟學的堂奧。記者王昭月／攝影
高雄市農業局「創客學堂」邀高山養蜂達人張文珠傳承經驗，帶學員一窺養蜂經濟學的堂奧。記者王昭月／攝影

蜜蜂 蜂蜜 岡山

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