高市創客學堂分享養蜂經濟學 高山養蜂達人：天天都忙

在高雄桃源區開設農產行的張文珠在高山林地養峰多年，熟悉蜜蜂生態，從中開發出多種蜜蜂相關產品，是道地的「養蜂達人」，最近她受邀擔任農業局「創客學堂—蜂馥人生」課程講師傳承經驗，原訂開講30分鐘，學員提問卻一籮筐，變成長達2小時的解惑大會，讓大家一窺蜜蜂世界堂奧，增長不少知識。

「冠佶農產」 負責人張文珠說，在高山養蜂因沒有農藥汙染、環境天然，加上蜜源植物的多樣性，使得林地養蜂成為一種與山林和平共生的優質農業。蜂農平日配合蜜蜂早出晚歸的作息，只有晚間才能搬移蜂箱，追逐下一個地區的花期；除採蜜季節特別忙，除蟎跟溫控作業也不能馬虎，「可以說天天都是農忙期」。

張文珠說，事實上不同花期有不同品質的蜂蜜，色澤稍顯混濁，仍多是優質蜜。但養蜂仍以郊區較為適合，若想在都會區養蜂，蜂場方圓3公里內應有花花草草的環境，才不至於讓蜜蜂無蜜可採；除此都市養蜂更要小心蜜蜂螫人的問題。目前她生產的的蜂蜜以頂級封蓋蜜為主，風味更加濃郁。