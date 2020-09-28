高市府改派輪船公司董事 韓國瑜親信黃文財將去職

高雄市政府改派高雄輪船公司董事，將由交通局長張淑娟兼任，公司30日將召開董事會，屆時前市長韓國瑜的「親信」董事長黃文財將依規定去職。

前市長韓國瑜在6月6日被罷免後，政務官首長依規定去職；不過前朝人馬黃文財還在單位續任。

黃文財月薪新台幣10萬5000元，他今天接受中央社記者電訪，證實已收到市府改聘董事通知，將由交通局長張淑娟兼任董事，且高輪公司要在9月30日召開董事會，也就是屆時黃文財已不具董事資格，也就是要離職。

黃文財告訴中央社記者，他並沒有提出辭呈，是接獲董事改聘通知，因為不再具有董事資格，也就是工作到30日；不過他強調原受聘董事任期到111年6月。

交通局指出，高輪公司是交通局轄管單位，市府有權改聘董事，據了解，市府通知改聘董事除了黃文財，還有賴榮忠。

高輪公司董事會有8名董事，在遞補張淑娟之後，董事會將剩7席董事，屆時市府是否增聘董事或再改聘受到關注。

黃文財是韓國瑜的「親信」，他於韓國瑜掌高市府後，108年一月也以改聘董事方式，讓黃文財出任高輪董事長至今。

高雄輪船公司的經營近兩年來因為受到旗津居民免費搭乘的影響，公司營運不佳，去年虧損逾新台幣2000萬元，今年因為受到疫情影響，搭乘人數再減，虧損恐再增加。