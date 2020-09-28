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影／屏東祭孔典禮莊嚴隆重 參與樂生：備感榮幸

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今舉行祭孔大典，屏東縣長潘孟安擔任正獻官。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行祭孔大典，屏東縣長潘孟安擔任正獻官。記者劉星君／攝影

今天是教師節，屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2570周年誕辰釋奠典禮，今清晨在屏東書院舉行，屏東縣長潘孟安率同各界代表以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴，縣府準備設計限量孔子吊飾、智慧餅分送觀禮民眾，中正國中九年級劉翌帆、林柏澔參加3年祭孔典禮，擔任「樂生」，穿著古服，直呼很熱，但也很榮幸，了解祭孔典禮的儀式。

屏東縣長潘孟安說，民國68年孔廟重新修建落成，民國77年列為縣定古蹟，每年在教師節舉行祭孔典禮，今年新冠肺炎疫情肆虐，外籍交換學生首次中斷體驗傳統祭祀典儀，但今年下半年疫情趨緩，決定照常舉辦釋奠典禮，發揚至聖先師孔子的仁愛思想。

今年祭孔典禮援例由縣長潘孟安擔任正獻官、縣政府秘書長邱黃肇崇及各界推薦的教育、農業、社福等代表分別擔任分獻官；屏東玉皇宮尤聰敏主任委員等擔任陪祭官，中正國中師生百餘人擔任禮生、樂生、歌生、佾生，祭孔典禮結束後，現場準備獨家設計限量紀念品及智慧餅，祝福學子們求學順利、金榜題名。

中正國中三年級學生劉翌帆、林柏澔，兩人擔任「樂生」3年，也是音樂班學生，林柏澔主修大提琴，演奏傳統樂器，是很不一樣的體驗，林柏澔今天敲「鏞鐘」，先前負責「搏扶」，都是敲擊樂，「打起來很有魄力」。劉翌帆主修揚琴，這次擔任「晉鼓」，參與祭孔大典，是很特別的經驗，學生擔任樂生，備感榮幸。

屏東縣府民政處指出，由於孔廟的木造結構已有嚴重漏水、白蟻蛀蝕，若再不整修，恐一兩年後變成危樓，縣府將書院整體規畫打造屏東書院園區，屏東書院園區整建計畫預計今年底發包，希望能在明年底完工，經費1億多元，明年的祭孔大典不受影響，仍會如常舉行。

今天祭孔大典，有學生、家長到場觀禮，屏東女中二年級老師李世泉帶領公民探究與實作課程的學生們到場觀禮，學生說，以前沒有走進孔廟過，第一次走進來，跟想像的很不一樣，了解傳統祭孔儀式。

屏東縣府今舉行祭孔大典，屏東縣長潘孟安擔任正獻官。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行祭孔大典，屏東縣長潘孟安擔任正獻官。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行祭孔大典，由中正國中學生擔任禮生、樂生、歌生、佾生。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行祭孔大典，由中正國中學生擔任禮生、樂生、歌生、佾生。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行祭孔大典，由中正國中學生擔任禮生、樂生、歌生、佾生。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行祭孔大典，由中正國中學生擔任禮生、樂生、歌生、佾生。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行祭孔大典，由中正國中學生擔任禮生、樂生、歌生、佾生。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行祭孔大典，由中正國中學生擔任禮生、樂生、歌生、佾生。記者劉星君／攝影
屏東縣中正國中九年學生劉翌帆（右）、林柏澔，擔任祭孔大典的「樂生」。記者劉星君／攝影
屏東縣中正國中九年學生劉翌帆（右）、林柏澔，擔任祭孔大典的「樂生」。記者劉星君／攝影
屏東女中學生們到場觀禮，也領取智慧餅與智慧吊飾。記者劉星君／攝影
屏東女中學生們到場觀禮，也領取智慧餅與智慧吊飾。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行祭孔大典，由中正國中學生擔任禮生、樂生、歌生、佾生。記者劉星君／攝影
屏東縣府今舉行祭孔大典，由中正國中學生擔任禮生、樂生、歌生、佾生。記者劉星君／攝影

屏東縣 孔廟 潘孟安

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