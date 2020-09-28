影／屏東祭孔典禮莊嚴隆重 參與樂生：備感榮幸

今天是教師節，屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2570周年誕辰釋奠典禮，今清晨在屏東書院舉行，屏東縣長潘孟安率同各界代表以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴，縣府準備設計限量孔子吊飾、智慧餅分送觀禮民眾，中正國中九年級劉翌帆、林柏澔參加3年祭孔典禮，擔任「樂生」，穿著古服，直呼很熱，但也很榮幸，了解祭孔典禮的儀式。

屏東縣長潘孟安說，民國68年孔廟重新修建落成，民國77年列為縣定古蹟，每年在教師節舉行祭孔典禮，今年新冠肺炎疫情肆虐，外籍交換學生首次中斷體驗傳統祭祀典儀，但今年下半年疫情趨緩，決定照常舉辦釋奠典禮，發揚至聖先師孔子的仁愛思想。

今年祭孔典禮援例由縣長潘孟安擔任正獻官、縣政府秘書長邱黃肇崇及各界推薦的教育、農業、社福等代表分別擔任分獻官；屏東玉皇宮尤聰敏主任委員等擔任陪祭官，中正國中師生百餘人擔任禮生、樂生、歌生、佾生，祭孔典禮結束後，現場準備獨家設計限量紀念品及智慧餅，祝福學子們求學順利、金榜題名。

中正國中三年級學生劉翌帆、林柏澔，兩人擔任「樂生」3年，也是音樂班學生，林柏澔主修大提琴，演奏傳統樂器，是很不一樣的體驗，林柏澔今天敲「鏞鐘」，先前負責「搏扶」，都是敲擊樂，「打起來很有魄力」。劉翌帆主修揚琴，這次擔任「晉鼓」，參與祭孔大典，是很特別的經驗，學生擔任樂生，備感榮幸。

屏東縣府民政處指出，由於孔廟的木造結構已有嚴重漏水、白蟻蛀蝕，若再不整修，恐一兩年後變成危樓，縣府將書院整體規畫打造屏東書院園區，屏東書院園區整建計畫預計今年底發包，希望能在明年底完工，經費1億多元，明年的祭孔大典不受影響，仍會如常舉行。