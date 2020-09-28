高雄祭孔循明代禮制 完美復刻古文化

高雄市紀念孔子2570周年誕辰釋奠典禮今早7點在左營孔子廟舉行，副市長史哲擔任正獻官，近250名師生循明代禮制進行祭孔，傳承中華文化及尊師重道精神，儀式後並舉行「拔智慧毛」、「過蔥門」、「發送智慧糕」活動，現場民眾體驗求智慧的古禮，直呼新鮮。

高雄市今年祭孔大典，由左營舊城國小學生擔任八佾舞生；鼎金國中擔任麾生、樂生及歌生；左營高中擔任祭典通贊、亞贊、禮生。另文化局長王文翠擔任糾儀官，教育、民政、工務、財政、海洋、衛生等局處首長及及各校代表擔任陪祭官，對孔子致最高敬意。

高雄市歷年舉辦的釋奠典禮均依循明代禮制，一直是全台最富有特色的祭孔儀式，尤其祭孔地點在古色古香的左營孔子廟，相關建築仿宋代山東曲阜孔廟配置格局而成，更能「復刻」古文化氛圍。參與此次祭孔的鼎金國中絲竹樂團師生，學期中及暑假認真投入練習，力求完美完成祭孔儀典。