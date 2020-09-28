防止熱鬧商圈違停 里鄰長總動員宣導交安

高雄市楠梓區翠屏商圈聚集許多商家、餐廳，吸引大批消費人潮，為維護當地交通及停車秩序，警方與社區合作，翠屏里全里45鄰鄰長總動員，勤走商圈宣導消費者勿違規停車，加上警方重點違規取締，減少交通亂象。

翠屏商圈在楠梓區是相當知名的熱鬧商圈，聚集各類小吃、餐廳，還有小北百貨、全聯、屈臣氏等連鎖商店，不論平假日都有眾多消費人潮。

翠屏派出所近日與翠屏里、鄰長合作，里長陳文治率45鄰鄰長開始針對鄰近餐廳商家，宣導逛街及用餐客人勿違規停車，另結合警方重點違規取締，維護商圈交通順暢及行人安全，也降低商圈對社區帶來的衝擊。

翠屏派出所所長何佳龍表示，從基層民意代表紮根，請里鄰長跟警方一起「併肩作戰」，整個社區動員起來，一起對外宣導不違停，會比單純警方取締更有效果。

楠梓分局呼籲到商圈逛街及用餐的民眾，別貪方便任意違規停車，除可能遭到違規取締外，若因違停導致交通事故，還恐將承擔民刑事責任，得不償失。