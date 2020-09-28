黃文財卸任高雄輪船公司董座 將由交通局長兼任

高雄市長韓國瑜6月罷免下台後，政務官隨之卸任，日前韓國瑜老友、高雄市輪船公司董事長黃文財也被通知做到月底。市府證實30日將召開董事會改選董座，據了解，將會由交通局長張淑娟兼任董事長。

黃文財是韓國瑜相識數十年的老友，也是韓國瑜競選高雄市長時的重要幕僚。韓國瑜當選後，黃文財出任高雄輪船公司董事長，但韓國瑜下台後，並非政務官的黃文財並無第一時間跟著卸任，曾遭綠營抨擊。

高市府證實黃文財已遞出辭呈，高雄輪船公司預計30日召開董事會，市府將改派新任董事，再選出新任董事長。不過黃文財說，他是收到市府通知做到30日，因此遞出辭呈，等於是「被請辭」。

高雄市輪船公司是高雄市政府的公營事業機構，董事有8人，董事長則由董事互選出，約等同市府11職等官員，月薪約10萬元。