快訊

108新課綱落實了多少？ 專訪全台四地第一屆學生的心聲

金融巨頭又洗錢：美國《FinCEN文件》曝光了什麼醜聞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金馬賓館邀藝術家現地創作 觀眾耳目一新

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館後，首次在高雄的個人首展。圖／金馬賓館提供
高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館後，首次在高雄的個人首展。圖／金馬賓館提供

高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，近期即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館後，首次在高雄的個人首展。《繞梁》的三件現地創作，及一系列承襲觀念藝術精神的經典作品，將結合金馬賓館對應台灣獨有的歷史背景與建築空間，透過作品挑戰觀眾的臨場身體感。

金馬賓館當代美術館2018年底開館以來陸續推出國際展覽，建築曾為台灣60s-90s軍事將領前往金馬前線的中轉站、應軍事需求而生的空間設計，表徵功能主義的建築起飛。

擅長透過作品開啟人與空間對話的賴志盛透露，多年前也曾駐紮位於基隆的金馬賓館（現已拆除），今次來到全台僅存的高雄金馬賓館舉辦個展，意義非凡。

賴志盛提到，這次展出的《繞梁》結合了親身記憶的投入、創造與解構，使得展覽變得更為深刻且有力量。藝術家表示，「創作的特別意涵，要有挑戰性，不見得是挑戰身體，或是挑戰日常的現實想法。去質疑大家都認可的東西，創作不是美化的，是找到新的方式去溝通，才有可能有新的感覺。」展覽為金馬賓館場域而生的現地創作，也將呈現藝術家十年來別具意涵的經典作品《素描紙》、《顏料罐_霧島》、《30公分》、《沒有如果》、《一角》及錄像裝置《兜風》等，完整呈現藝術家的創作理念與路徑。

賴志盛受邀在世界各地舉辦展覽，曾參加愛知三年展（2016）、里昂雙年展（2015）、OCAT當代藝術中心，深圳（2014）及海沃美術館，倫敦（2012）等機構大型展覽。

賴曾有長達13年間水泥工匠的經驗，與瀰漫煙塵、轟隆巨響為伍，反倒使得賴志盛的創作手法變得清亮而明淨，以「減法思考」與所處的空間環境對話。

金馬賓館館內ALIEN美術館餐廳本月起推出由侍酒師量身打造的一系列特調產品，結合明亮山林的空間與All Day Lounge的氛圍，讓訪客能放鬆身心，暢快享受「泡美術館」樂趣。

高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館後，首次在高雄的個人首展。
高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館後，首次在高雄的個人首展。
高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館後，首次在高雄的個人首展。圖／金馬賓館提供
高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館後，首次在高雄的個人首展。圖／金馬賓館提供
高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館後，首次在高雄的個人首展。圖／金馬賓館提供
高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館後，首次在高雄的個人首展。圖／金馬賓館提供

美術館 藝術家 建築

延伸閱讀

朱銘美術館免費入館 飼主聽音樂會毛小孩草地奔跑

淡水老街封路「瘋踩街」 藝術家雨中獨舞超敬業

高雄人開吃韓式半半炸雞！南部第一間「起家雞」將插旗裕城路

原民藝術家又被盜圖 凶手竟是基隆市府「根本在侮辱」

相關新聞

金馬賓館邀藝術家現地創作 觀眾耳目一新

高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，近期即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之...

宗教巡禮／九如北玄宮 擲筊選蘭花冠軍

屏東縣九如鄉耆老村豐田社區北玄宮選在玄天上帝農曆生日，連續22年辦台灣蘭花展，玄天上帝擔任主審，擲筊選出全場總冠軍「玄天...

鳥松濕地公園 建構智慧導覽

高雄鳥松濕地是全國首座以濕地為主題的公園，昨舉辦20周年成果展，各地友善小農與生態保育團體參與盛會。高雄市觀光局副局長邱...

大林蒲遷村 納入鳳鳴里17鄰

經濟部將高雄大林蒲開發為「循環經濟園區」，去年10月行政院核定589億元遷村預算，委託高雄市政府代辦遷村。市府昨天在座談...

大林蒲遷村期限剩3年 藍綠籲加快腳步

大林蒲遷村是地方大事，藍綠都關注。國民黨高雄市議員陳麗娜說，中央「新材料循環產業園區設置計畫」影響遷村進度，建議兩案「脫...

北高雄家扶「愛相匯」 認養人與孩童蓮池潭畔溫馨互動

北高雄家扶中心今天在蓮池潭舉辦大岡山地區認養懇親會，150多位認養人與受扶持家庭在池畔進行趣味競賽，大家一起DIY口罩盒...

千佛山關懷甲仙弱勢家庭 願「中秋月圓愛更圓 」

中秋佳節前夕，千佛山慈善基金會照顧弱勢族群，會同天岳山梵音禪寺、天岳山法泉寺送愛到高雄偏鄉，今天前往甲仙區和安活動中心舉...

疫情警示所累元氣大傷 旗山老街推滿百抽獎鼓勵消費

今年4月高雄市旗山商圈與興達港觀光魚市被中央疫情指揮中心發布「國家級警報」，受疫情連累，兩地遊客量銳減。半年時間過去，興...

宣導路口慢看停 數位行動監理車巡迴高雄

高雄市區監理所今舉辦港都「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」大型宣導活動，全功能數位行動...

大林蒲遷村 陳其邁：只要環境好 房價自然漲

今上午立委賴瑞隆舉辦高雄市大林蒲座談會，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花等人出席。居民希望政府從優補助，不要讓居民沒錢還要...

大林蒲遷村座談砲聲隆隆 民眾：條件不適就拒絕遷村

立委賴瑞隆今天在大林蒲舉行遷村座談會，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花與次長曾文生等出席。居民砲聲隆隆，指大林蒲是台灣經濟...

中秋節連假首日 南橫公路天池路段取消管制

台20線南橫公路梅山口至天池路段每周二、四實施交通管制，禁止一般車上山。公路總局甲仙工務段表示，中秋節連假第一天適逢周四...

熱門新聞

竹縣五峰鄉迎來首間超商 10月8日開幕居民遊客好期待

影／星巴克國華門市開賣 愛好者提前數小時「搶頭香」

像極了護鈔！ 警方大陣仗 防彰化不二坊蛋黃酥之亂

台南鐵路地下化最後兩戶將拆 現場諜對諜氣氛緊張

桃園A7居民塞車忍無可忍冒雨抗爭 打通樂善一路斷頭路

大林蒲遷村座談砲聲隆隆 民眾：條件不適就拒絕遷村

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。