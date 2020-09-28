金馬賓館邀藝術家現地創作 觀眾耳目一新

高雄「金馬賓館」當代美術館，在永添藝術的營運與支持下，近期即將推出台灣藝術家賴志盛的現地創作，這是賴繼2019年在霧島之森美術館、2020年在台北市立美術館後，首次在高雄的個人首展。《繞梁》的三件現地創作，及一系列承襲觀念藝術精神的經典作品，將結合金馬賓館對應台灣獨有的歷史背景與建築空間，透過作品挑戰觀眾的臨場身體感。

金馬賓館當代美術館2018年底開館以來陸續推出國際展覽，建築曾為台灣60s-90s軍事將領前往金馬前線的中轉站、應軍事需求而生的空間設計，表徵功能主義的建築起飛。

擅長透過作品開啟人與空間對話的賴志盛透露，多年前也曾駐紮位於基隆的金馬賓館（現已拆除），今次來到全台僅存的高雄金馬賓館舉辦個展，意義非凡。

賴志盛提到，這次展出的《繞梁》結合了親身記憶的投入、創造與解構，使得展覽變得更為深刻且有力量。藝術家表示，「創作的特別意涵，要有挑戰性，不見得是挑戰身體，或是挑戰日常的現實想法。去質疑大家都認可的東西，創作不是美化的，是找到新的方式去溝通，才有可能有新的感覺。」展覽為金馬賓館場域而生的現地創作，也將呈現藝術家十年來別具意涵的經典作品《素描紙》、《顏料罐_霧島》、《30公分》、《沒有如果》、《一角》及錄像裝置《兜風》等，完整呈現藝術家的創作理念與路徑。

賴志盛受邀在世界各地舉辦展覽，曾參加愛知三年展（2016）、里昂雙年展（2015）、OCAT當代藝術中心，深圳（2014）及海沃美術館，倫敦（2012）等機構大型展覽。

賴曾有長達13年間水泥工匠的經驗，與瀰漫煙塵、轟隆巨響為伍，反倒使得賴志盛的創作手法變得清亮而明淨，以「減法思考」與所處的空間環境對話。