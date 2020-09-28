高市古禮祭孔 過蔥門拔智慧毛吸引兒童踴躍參加
高雄市紀念至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠典禮今天在鐘鼓樂聲中遵循古禮進行，儀式最後的「拔智慧毛」、「過蔥門」活動掀起熱潮，吸引了幼稚園兒童踴躍參加。
今年是至聖先師孔子2570週年誕辰，釋奠典禮上午7時於左營孔子廟登場，高雄市副市長史哲擔任釋奠典禮正獻官，莊嚴隆重的儀典，從舞蹈、禮儀、祭禮都依循古禮進行，與會禮生及八佾舞分別由左營高中及舊城國小學生等擔任，約250名師生儀禮隊伍陣容讓一年一度的祭孔儀式更壯觀。
參加祭典學生隨著古樂啟扉、迎神、進饌、上香、獻帛到送神等儀式絲毫不馬虎，只不過時間冗長，有若干學生疑因天氣酷熱難耐身體不適退場到後台休息。
莊嚴隆重的祭孔儀式進行一個多小時，活動的高潮是「拔智慧毛」、「過蔥門」、「發送智慧糕」等，不少學生及帶著小朋友的家長搶著拔取象徵智慧的牛毛，還有「過聰（蔥）門」，也吸引一群幼稚園的兒童參加並領取智慧糕，盼能增長智慧。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言