高市古禮祭孔 過蔥門拔智慧毛吸引兒童踴躍參加

高雄市紀念至聖先師孔子2570週年誕辰釋奠典禮今天在鐘鼓樂聲中遵循古禮進行，儀式最後的「拔智慧毛」、「過蔥門」活動掀起熱潮，吸引了幼稚園兒童踴躍參加。

今年是至聖先師孔子2570週年誕辰，釋奠典禮上午7時於左營孔子廟登場，高雄市副市長史哲擔任釋奠典禮正獻官，莊嚴隆重的儀典，從舞蹈、禮儀、祭禮都依循古禮進行，與會禮生及八佾舞分別由左營高中及舊城國小學生等擔任，約250名師生儀禮隊伍陣容讓一年一度的祭孔儀式更壯觀。

參加祭典學生隨著古樂啟扉、迎神、進饌、上香、獻帛到送神等儀式絲毫不馬虎，只不過時間冗長，有若干學生疑因天氣酷熱難耐身體不適退場到後台休息。

莊嚴隆重的祭孔儀式進行一個多小時，活動的高潮是「拔智慧毛」、「過蔥門」、「發送智慧糕」等，不少學生及帶著小朋友的家長搶著拔取象徵智慧的牛毛，還有「過聰（蔥）門」，也吸引一群幼稚園的兒童參加並領取智慧糕，盼能增長智慧。