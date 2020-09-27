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北高雄家扶「愛相匯」 認養人與孩童蓮池潭畔溫馨互動

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
北高雄家扶中心今天在蓮池潭舉辦大岡山地區認養懇親會，受扶助童與認養人相聚交流。記者徐白櫻／翻攝
北高雄家扶中心今天在蓮池潭舉辦大岡山地區認養懇親會，受扶助童與認養人相聚交流。記者徐白櫻／翻攝

北高雄家扶中心今天在蓮池潭舉辦大岡山地區認養懇親會，150多位認養人與受扶持家庭在池畔進行趣味競賽，大家一起DIY口罩盒，在遊戲與手作過程中拉近彼此距離。認養10位國內外兒童的葉忠夫婦分享說，在助人過程中才知道，世上有許多人在吃苦，自己一直是幸福的。

家扶中心的認養人及認養童平日只能藉由書信聯繫，今天是假日，在北高雄家扶中心安排下，大岡山地區150多位的認養人，以及受扶持家庭的兒童與家長齊聚左營蓮池潭畔，眾人暢遊春秋閣與孔廟等景點。

聚會活動中，受扶持孩童靦腆致謝，認養人也分享心情。擔任認養人十餘年的葉忠夫婦說，自小生活在小康家庭，婚後幸福美滿，當了認養人才發現，自己很幸福，夫妻兩人最快樂的事，莫過於看見家扶孩子因教育翻轉人生，內心很感動。另位黃太太說，認養弱勢孩子帶來很多生活啟示，一路走來看見很多無私和辛苦的人，自己也因此更懂得惜福。

北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，感謝高雄市鳳凰國際蘭馨交流協會、華東科技福委員慈暉社，以及許多企業團體，幾乎每年參與家扶懇親會，也呼籲更多人與家扶基金會同行，加入家扶認養人行列。

認養 家扶中心

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