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馬祖「做出幼」 閩東特色古禮見證成年禮

中央社 / 連江縣27日電

馬祖牛角「做出幼」成年禮盛大登場，今年第9年將傳統習俗擴大舉辦為在地特色文化慶典，以古禮見證馬祖孩子順利成年，展現閩東文化特色與祝福。

馬祖人將原鄉信仰臨水夫人帶入馬祖，為婦女、兒童的保護神，父母要在孩子16歲時祭祀，答謝神明庇佑孩子長大，並透過「做出幼」等儀式化解生命關卡，宣告成年獨立自主。

馬祖人從孩童出生，依據生辰八字推算一生險關，希望透過「過關儀式」消災解厄，成為「做出幼」（閩東語）成年禮的儀式之一，為年滿16歲的青少年「做出幼」也象徵一生平安的祈福。

牛角村的五靈公廟為馬祖供奉臨水夫人27間廟宇之一，廟宇的「做出幼」儀式全程遵循古禮，「過火爐」代表身心淨化、「過關儀式」象徵化解各方關煞、「蓋平安印」保佑成年的禮生趨吉避凶，另透過領戒尺、飲成年酒、領平安蛋、長者為青年加冠，代表學子順利成年。

縣長劉增應表示，「做出幼」本來是家戶生命禮儀與成年禮，藉由社區與廟宇的力量擴大辦理成為秋慶，每年幫孩子舉辦成年禮，成為馬祖閩東獨特的文化習俗，不僅是生命儀式，更是馬祖文化傳承，希望孩子在祝福中長成有為青年，揮灑人生。

牛峰境五靈公廟管會主委曹爾章表示，希望藉由成年禮讓年輕人對成長過程感恩惜福，對自己的行為、未來方向負責，也珍惜自己現有的一切。

國立馬祖高中校長陳天賜也表示，出幼隱含天地人的關懷，也代表須負責與獨立自主，期許學生在群眾關懷下成長茁壯，回饋社會作為群體關係的發展與延續。

馬祖 青年 劉增應

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