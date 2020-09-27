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成堆青蕉丟路邊 屏縣府澄清：做養豬及綠肥使用

中央社 / 屏東縣27日電

近期香蕉盛產，產地生產壓力大，網傳路邊成堆青蕉影片，以「滿坑滿谷香蕉，潘孟安原來這樣處理」為標題，屏東縣政府今天澄清指出，這是受農委會委託收購的次級蕉，做養豬及綠肥使用。

最近有人製作影片，以「滿坑滿谷香蕉，潘孟安原來這樣處理」為標題，畫面出現有車輛載運大批香蕉丟棄路面。

縣府表示，警察局、農業處立即展開調查，從車號及環境狀況找到現場及農民團體。

農業處長鄭永裕說，經向產地合作社了解，影片中的香蕉堆置處，是農民團體收購產地青蕉後，一部分暫置在旁邊的農地，分批攪碎供豬隻食用，另一部分是做為綠肥，滋養農地，為種植做準備。

他說，這是農委會「109年產地青香蕉多元循環經濟利用」的既定政策及流程，農糧署啟動多元利用措施，希望穩定產銷價格，不料卻遭人惡意剪接影片，斷章取義，指棄置香蕉。

鄭永裕表示，針對網路的惡意剪接，是對蕉農的重大打擊，從訪查過程，可以清楚還原真相，呼籲大眾不要因個人喜好或目的，做出影響市場價格穩定，傷害蕉農的行為。

他表示，縣府對縣內農產品都採多元通路布局，除長期辦理行銷活動內銷外，南州地區的農民團體預計明年出口日本訂單已達400公噸以上，目前每週穩定出貨日本。

香蕉 農民 屏東縣政府 潘孟安

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