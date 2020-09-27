積木風獅爺亮相 樂高達人還原歷史場景

風獅爺和電影放映師等造型的樂高積木，今天在金沙鎮金東電影院亮相，維妙維肖又可愛的模樣，民眾直呼「卡娃依」，爭相搶拍。金門縣長楊鎮浯感謝這些樂高還原了歷史場景。

「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動開幕儀式，下午在最近才整修完工的金東電影院舉行，現場展示了台灣唯一國際樂高認證師黃彥智的多項樂高創作；其中兩座大型風獅爺，由黃彥智、縣長楊鎮浯和縣議員董森堡、金沙鎮長吳有家等人揭開布幕，呈現在觀眾眼前。

黃彥智以沙美后水頭風獅爺為對象，打造1比1等比率擬真積木風獅爺，共耗費有8萬片積木拼組而成；他同時為金門打造全新意象的風獅爺，特別的是，這座風獅爺的披風是金門特有的黑白相間格子布─「花帔」造型，令人驚豔。

除了兩座大型風獅爺，黃彥智另外創作了8個迷你風獅爺；此外，在電影院走道、座席或地上，還展示多座積木作品，有電影放映機和放映師、老兵、金門囝仔等人偶，戲院入口處還有復古軍郵筒和郵差人偶等。由於積木人偶萌樣破表，民眾看了驚呼連連，紛紛搶著合拍打卡。

楊鎮浯表示，在金門十萬大軍駐紮的年代，金東戲院是金門最輝煌的地方之一，也是很多人共同的回憶，而風獅爺是金門重要的象徵，迎接10月展開的金沙鎮風獅爺文化季，縣府和鎮公所配合，邀請黃彥智結合風獅爺和戰地元素，推出「積不可獅」主題活動。

未來黃彥智還會創作其他造型積木，放置在戲院和附近的陽翟大街。楊鎮浯感謝黃彥智以樂高還原了當年的歷史場景，相信這些作品一定會成為打卡新亮點。楊鎮浯歡迎曾在金門服役的老兵重返陽翟大街，也邀各地民眾來金門參加10月登場的金沙鎮風獅爺文化季活動。

「積不可獅」活動展出到12月31日止，這也是金東電影院整修後，首度結合活動開放民眾參觀，展出時間是每天上午8時30分到下午5時。

此外，觀光處表示，為了讓金東電影院恢復往日功能，規劃平日上午10時與下午3時、假日上午10時與下午2時、4時等時段播放樂高系列影片，讓樂高人偶陪民眾一起看電影，帶來另類觀影樂趣。