澎湖新兵訓練懇親 口罩遮臉難認變趣味尋親
澎防部今天舉辦家屬懇親會，新兵訓練中心阿兵哥都理成小平頭，且戴著口罩，幾乎都變成「另外一個人」，直到小孩一開口叫人才認出，場面溫馨有趣。
澎湖防衛指揮部第118梯次4個月的軍事訓練役，有150餘名役男在15日入營服役，是近年來最大的一梯次。
澎防部今天舉辦家屬懇親會，超過200名家屬一大早湧入馬公菜園營區訓練中心，看看有2個星期未見的役男在軍中受訓的情形，「看不出來」、「不一樣囉」等驚呼聲此起彼落，或是三五好友一起同桌，暢談這2個星期來的軍事訓練生活的點點滴滴，場面溫馨。
馬公市長葉竹林在軍友社馬公站長包德義陪同下，也前往新訓中心探視在營子弟，除了致贈加菜金外，更一桌桌與家長和役男問好，囑咐有任何問題可隨時向市公所或軍人之友站反映。
懇親會還開放M60A3戰車與營區設施等供家屬參觀，呼籲民眾全力支持國防。
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