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屏東高送養率 成為「十二夜」後解決流浪動物典範

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
社團法人台灣愛狗人都協會，改善環境的同時，更重視流浪貓狗的需求。記者陳弘逸／攝影
社團法人台灣愛狗人都協會，改善環境的同時，更重視流浪貓狗的需求。記者陳弘逸／攝影

社團法人台灣愛狗人協會於2018年接手「屏東縣公立犬貓中途之家」後，不僅改善收容所環境，高送養率以及如何善待流浪動物重視生命教育的成果，已在近幾年獲得肯定，《十二夜》導演Raye更大讚，社團法人台灣愛狗人協會在屏東的作法，是「零安樂」政策後，公立收容所與動保團體合作的典範，且能在六都以外，達到這樣的成果並不容易。

過去，在「零安樂」政策尚未實施以前，屏東縣公立犬貓中途之家不僅內部環境髒亂，更是全國高安樂死率的收容所，到了2015年立法修訂《動物保護法》，並在2017年2月實施「零安樂」政策後，屏東的收容所一度累積到近千隻流浪貓狗。

直到2018年9月，社團法人台灣愛狗人協會接手「屏東縣公立犬貓中途之家」，歷經半年的整頓，在2019年送養308隻狗及119隻貓，並在當年榮獲全國送養率第3名的收容所。今年1月至9月又送養出291隻貓、狗，且送養數字持續增加中。

「屏東縣公立犬貓中途之家」的成果，吸引到電影《十二夜》導演Raye的注意，盡管《十二夜2：回到第零天》拍攝期間，未能及時到屏東取景，但Raye仍大讚，社團法人台灣愛狗人協會在屏東的作法，是「零安樂」政策後，公立收容所與動保團體合作的典範。

《十二夜》導演Raye指出，台灣進入「零安樂」政策太突然，讓許多收容所一夕之間來不及轉型，除了收容所硬體設備之外，獸醫、志工等工作人員仍無法跟上新的政策，因此，台灣仍有不少收容所只能消極收容流浪動物，並沒有足夠的資源能夠進一步改善收容環境。

Raye表示，從「安樂死」政策到「零安樂」政策，都是處理流浪動物問題「終點」，但在沒有撲殺流浪動物政策後，把流浪動物無期限關在環境髒亂的環境內，反而是讓流浪動物面對死亡以外的痛苦。

然而，社團法人台灣愛狗人都協會接手「屏東縣公立犬貓中途之家」後，並沒有花高額的費用來整頓收容所，反而著重在收容環境，以及流浪動物生理與精神需求。

對此，社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，若只把流浪動物關在籠內，而忽視牠們的運動量、健康狀況與是否社會化，不僅收容所內的貓狗會不健康，更不會吸引民眾領養，因此，改善環境的同時，重視流浪貓狗的需求，以及提升流浪動物的曝光，不僅會讓民眾對流浪動物改觀，送養率也跟著提升。

「零安樂」政策實施後，流浪動物過多的問題成為隱憂。記者陳弘逸／攝影
「零安樂」政策實施後，流浪動物過多的問題成為隱憂。記者陳弘逸／攝影
「零安樂」政策實施後，流浪動物過多的問題成為隱憂。記者陳弘逸／攝影
「零安樂」政策實施後，流浪動物過多的問題成為隱憂。記者陳弘逸／攝影
「零安樂」政策實施後，流浪動物過多的問題成為隱憂。記者陳弘逸／攝影
「零安樂」政策實施後，流浪動物過多的問題成為隱憂。記者陳弘逸／攝影
社團法人台灣愛狗人都協會，改善環境的同時，更重視流浪貓狗的需求。記者陳弘逸／攝影
社團法人台灣愛狗人都協會，改善環境的同時，更重視流浪貓狗的需求。記者陳弘逸／攝影
社團法人台灣愛狗人都協會，改善環境的同時，更重視流浪貓狗的需求。記者陳弘逸／攝影
社團法人台灣愛狗人都協會，改善環境的同時，更重視流浪貓狗的需求。記者陳弘逸／攝影
社團法人台灣愛狗人都協會，改善環境的同時，更重視流浪貓狗的需求。記者陳弘逸／攝影
社團法人台灣愛狗人都協會，改善環境的同時，更重視流浪貓狗的需求。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 流浪動物 安樂死

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