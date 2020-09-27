疫情警示所累元氣大傷 旗山老街推滿百抽獎鼓勵消費

今年4月高雄市旗山商圈與興達港觀光魚市被中央疫情指揮中心發布「國家級警報」，受疫情連累，兩地遊客量銳減。半年時間過去，興達港遊客回流，不過旗山老街人氣僅恢復八、九成，遊客提袋率低。旗山商圈業者近日聯手推出「振興旗機抽3C大獎」活動，消費滿百可抽iPad或 iPhone等獎項。

清明節連假日期間大量遊客出遊，中央流行疫情指揮中心針對全台11處景點發布國家級警報，高雄興達港與旗山老街列入警示景點，兩地遊客量大減。

雖然台灣疫情趨緩，各地復甦情況不一。興達港觀光魚市管委會總幹事鄭瑞益說，興達港生意已經大致恢復，有時單日數部遊覽車出遊，走出疫情陰霾。另方面，旗山老街一家豆花店老闆說，生意沒有之前好，另受景氣影響，遊客消費力道減弱。

旗山形象商圈促進會爭取政府振興商圈方案，本月起推出活動刺激消費。商圈常務理事林延欣表示，老街人潮僅恢復以往的八、九成，人雖然沒有差很多，購買力卻依然低迷，盼藉由活動延續振興三倍券帶來的商機。