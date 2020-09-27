宣導路口慢看停 數位行動監理車巡迴高雄

高雄市區監理所今舉辦港都「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」大型宣導活動，全功能數位行動監理車可辦理監理(除了牌照稅或車輛檢驗)各項業務，也加強宣導大型車輛路口慢看停觀念。

「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」宣導活動今上午在國立科學工藝博物館劇院廣場舉辦，並頒發交通情關懷心繪畫比賽得獎作品禮券及獎狀。

現場也展示南高雄首次亮相的全功能數位行動監理車，辦理監理(除了牌照稅或車輛檢驗)各項業務，就像一座移動的監理站。還有熊平安、交安寶貝等公仔帶動跳「路口慢看停」宣導路口優先禮讓行人，並透過交通安全話劇表演等一系列活動，宣傳交通安全等相關知識。