聽新聞
test
0:00 / 0:00
宣導路口慢看停 數位行動監理車巡迴高雄
高雄市區監理所今舉辦港都「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」大型宣導活動，全功能數位行動監理車可辦理監理(除了牌照稅或車輛檢驗)各項業務，也加強宣導大型車輛路口慢看停觀念。
「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」宣導活動今上午在國立科學工藝博物館劇院廣場舉辦，並頒發交通情關懷心繪畫比賽得獎作品禮券及獎狀。
現場也展示南高雄首次亮相的全功能數位行動監理車，辦理監理(除了牌照稅或車輛檢驗)各項業務，就像一座移動的監理站。還有熊平安、交安寶貝等公仔帶動跳「路口慢看停」宣導路口優先禮讓行人，並透過交通安全話劇表演等一系列活動，宣傳交通安全等相關知識。
高雄市區監理所也在科工館辦理宣示大型車輛路口慢看停活動。經統計，近年超過5成的行人事故於路口發生，大型車轉彎形成的內輪差與視野死角導致死傷更屢有所聞，顯見推動大型車輛路口停讓行人的駕駛觀念是當務之急，也呼籲家中有長輩的民眾共同注意高齡者行的安全，行經路口要也要慢看停。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言