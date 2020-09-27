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宣導路口慢看停 數位行動監理車巡迴高雄

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市區監理所今舉辦港都「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」大型宣導活動。圖／高雄市區監理所提供
高雄市區監理所今舉辦港都「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」大型宣導活動。圖／高雄市區監理所提供

高雄市區監理所今舉辦港都「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」大型宣導活動，全功能數位行動監理車可辦理監理(除了牌照稅或車輛檢驗)各項業務，也加強宣導大型車輛路口慢看停觀念。

「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」宣導活動今上午在國立科學工藝博物館劇院廣場舉辦，並頒發交通情關懷心繪畫比賽得獎作品禮券及獎狀。

現場也展示南高雄首次亮相的全功能數位行動監理車，辦理監理(除了牌照稅或車輛檢驗)各項業務，就像一座移動的監理站。還有熊平安、交安寶貝等公仔帶動跳「路口慢看停」宣導路口優先禮讓行人，並透過交通安全話劇表演等一系列活動，宣傳交通安全等相關知識。

高雄市區監理所也在科工館辦理宣示大型車輛路口慢看停活動。經統計，近年超過5成的行人事故於路口發生，大型車轉彎形成的內輪差與視野死角導致死傷更屢有所聞，顯見推動大型車輛路口停讓行人的駕駛觀念是當務之急，也呼籲家中有長輩的民眾共同注意高齡者行的安全，行經路口要也要慢看停。

高雄市區監理所今舉辦港都「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」大型宣導活動。圖／高雄市區監理所提供
高雄市區監理所今舉辦港都「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」大型宣導活動。圖／高雄市區監理所提供

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