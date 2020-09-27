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金東電影院回來了 放映兵難忘以戲院為家歲月

中央社 / 中央社
位於金門縣金沙鎮陽翟的金東電影院，1960年由台北市議會議長張祥傳捐助新台幣12萬元興建。戲院名稱「金東電影院」由書法大師于右任題字，增添文史價值。 中央社
位於金門縣金沙鎮陽翟的金東電影院，1960年由台北市議會議長張祥傳捐助新台幣12萬元興建。戲院名稱「金東電影院」由書法大師于右任題字，增添文史價值。 中央社

熄燈20多年的金門金東電影院7月重生，由台灣的相聲表演打頭陣，戲院再現睽違已久的人潮。曾經擔任放映兵的蔡金光回想起那段以戲院為家的歲月，歷歷在目，懷念不已。

金東電影院位於金門縣金沙鎮陽翟，1960年時任台北市議會議長的張祥傳捐助新台幣12萬元興建。戲院名稱「金東電影院」，由書法大師于右任題字，讓戲院別具文史價值。

當時戲院對面是熱鬧的陽翟大街，有理髮廳、冰果室、撞球室、澡堂及照相館，在早年金門十萬駐軍的年代，大街上每天阿兵哥摩肩擦踵，電影院座無虛席。

隨著國軍精實，金東電影院雖沒落，但因建築物具文史價值，金門縣文化局在2003年公告為歷史建築；金沙鎮公所今年5月整修完工後，曾在這裡舉辦母親節表揚大會，7月以台灣「笑林豪傑」的相聲演出揭開戲院正式啟用的序幕；今天縣府觀光處在這裡舉辦「積不可獅」樂高主題活動，更是人聲鼎沸。

值得一提的是，整修過程中，文化局從中救回2具嚴重鏽蝕、幾成廢鐵的放映機，修復完成後可清楚看到機身上有不少塗鴉，都是曾擔任放映師的阿兵哥「傑作」，上有阿兵哥服役的梯次番號及代號，成為另類文獻。透過尋人啟事，也找到了多名放映兵。

其中一位放映兵是來自金寧鄉安岐村的蔡金光。他1981年回鄕服役，進入金東師292連，由於曾在台從事電影放映工作，順理成章分派到金東電影院擔任放映兵，和其他袍澤和士官長共7人，以戲院為家。

蔡金光說，當時每部電影只在一家戲院上映一天，每天上午打掃環境後，他就搭公車到空軍的藍天戲院福利社，和其他軍民營戲院交換影片；回來後，如果輪到他掌廚，還得趕快煮飯，讓每位弟兄吃飽，好準備12時30分開演的首場電影。

中午12時左右，阿兵哥陸續湧入。士官長賣票、撕票，一名阿兵哥顧福利社，他和另一位弟兄放電影。他說，基本票價10元，但如果電影在台票房每超過1000萬元，票價就增加1元，最高15元。

當時放映電影一開演要唱國歌，隨後放映預告片和政令宣導片，有時附近店家提供廣告，一次收費100元，收入不必上繳，就成了大夥的加菜金。此外，還有「外找」服務，一次一元，這些額外的進帳都不必上繳。長官睜一隻眼閉一隻眼，弟兄加減賺，「業績」好時，一個月可以加菜1000元。

平日一天放映4場，星期日則加開10時30分早場。蔡金光說，放映電影必須全神貫注，隨時注意碳精棒的位置，免得放映斷片，好在他經驗豐富，很少凸搥。

蔡金光退役後曾短暫在僑聲戲院服務，之後未再從事放映工作。40年過去了，他說，和台灣各地來的弟兄，還有自大陸撤退的士官長有緣聚在一起，很不簡單；大夥就像一家人一樣，相處融洽，很懷念這段時光。

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