快訊

中秋國慶連假出門避塞！高乘載管制時段、路段看這裡

影／台64線7車追撞4人傷 八里端向東管制通行

金沙戲院新舊共生 志在創造東半島新亮點

中央社 / 中央社
擁有56年歷史的金門金沙戲院已登錄為歷史建築，坐落於沙美商圈核心區，是帶動地方繁榮的特殊地標建築，正立面山牆採五彎弧構成，中央有國徽，構造具特色。 中央社
擁有56年歷史的金門金沙戲院已登錄為歷史建築，坐落於沙美商圈核心區，是帶動地方繁榮的特殊地標建築，正立面山牆採五彎弧構成，中央有國徽，構造具特色。 中央社

擁有56年歷史的金門金沙戲院已登錄為歷史建築，範圍包括建築物正立面、騎樓及二樓放映室，其他部分將拆除重建。戲院將以新舊共生模式保存並開發，志在創造東半島新亮點。

金沙戲院當年是由鎮公所主導，博愛街與復興街商家認股籌設，1964年3月開業，是戰地政務期間為了激勵軍民而有的文化建設，是當時軍民生活娛樂場域，更是金門第一間公私合股經營的戲院。

金沙戲院1987年停業後，成為閒置空間。在縣府與「金沙美股份有限公司」就戲院開發利用研商，達成以「開發為前提」的共識後，2016年底土地所有權移轉給縣府。但重建或保留，在地方人士和文史工作者的持續角力下，今年3月獲縣文化局登錄為歷史建築，範圍包括建築物正立面、騎樓及二樓放映室。

文化局登錄的理由是，金沙戲院坐落於沙美商圈核心區，是帶動地方繁榮的特殊地標建築，正立面山牆採五彎弧構成，中央有國徽，構造具特色。戲院設有室外梯及周邊防空洞，因應戰地任務與戰備需求，富有特殊的時代意義。一樓保有售票室，二樓播映室內尚保有兩台日本品牌Rola放映機，為現存罕見的碳精棒放映機，值得妥善保存、維護。

特別的是，「金沙戲院」四字由當時縣長王玉白將軍題書，為軍官民合作的見證象徵，歷史文化意義足以為時代表徵。建築立面及與街道的空間關係，也見證地區發展歷史。

來自官澳的楊振添是當年金沙戲院股東之一。由於必須有放映技師才能經營戲院，楊振添因而到山外的電影院拜師學藝，學了一個多月上陣。後來妻小耳濡目染，有時在楊振添忙不過來時，也會「代打」。

楊振添說，那時一張電影票3元，由於大部分家戶都沒有安裝冷氣，電影院也沒有冷氣，到了夏天悶熱難耐，沒什麼生意。楊振添建議安裝冷氣，但股東認為沒生意，為何還要裝冷氣？他說，「就是要改變，才會有生意」。果真，電影院裝了冷氣後，夏天幾乎滿座，甚至很多人買票到戲院是為了享受冷氣。

金沙戲院開先鋒，隔年其他戲院也都跟進裝設冷氣。夏日炎炎正好眠，楊振添笑說，很多人到電影院，邊看電影邊午睡。

戲院經營權兩年標一次，楊進添和3名友人合作多年。後來家家戶戶幾乎都有電視機，加上國軍精簡，電影院就慢慢沒落。他說，為了沙美地區繁榮，金沙戲院撐到最後，是金門最後收攤的傳統戲院。

從小在金沙戲院旁長大的黃奕禧回憶，阿兵哥休假看電影，憲兵早已在戲院外等著；沒休假證的阿兵哥看到憲兵拔腿就跑，制服憲兵不能追，便衣憲兵才可以追，當時情景就像警察抓小偷一樣；比較聰明的阿兵哥跑進店家裡，憲兵就不能進去抓人。黃奕禧說，如今回想起來實在有趣。他的妻子陳秀惠也記得，在這裡看了「林投姐」後沒多久，戲院就歇業了。

金門大學建築系2018年曾在戲院裡辦畢業展，一度讓金沙戲院亮了起來。如今戲院前半部通過「文資身分」，後半部將拆除重建，力求活化舊商圈。依縣府規劃，未來將導入觀光遊程，縣府期盼新舊共生，再造東半島亮點。

沙美商圈產業發展協會理事長王添泉說，金沙戲院是沙美地區經濟龍頭，戲院歇業後，整個地區跟著沒落蕭條，地方人士最大的期待就是拆除戲院，改建商業大樓，納入傳統商家和大賣場，恢復往日榮景。

延伸閱讀

金門縣長楊鎮浯與黃明志直播K歌 網友超嗨直說有梗

綠營不分區立委洪申翰金門服務處揭牌 揶揄消費陳玉珍

台電金門營業處號召600多人攜手淨灘 盼重現海灘美景

綠不分區立委洪申翰 要帶金門走不同路

相關新聞

宣導路口慢看停 數位行動監理車巡迴高雄

高雄市區監理所今舉辦港都「交通情關懷心」暨「2020人本交通 社會關懷-數位行動監理車巡迴」大型宣導活動，全功能數位行動...

大林蒲遷村 陳其邁：只要環境好 房價自然漲

今上午立委賴瑞隆舉辦高雄市大林蒲座談會，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花等人出席。居民希望政府從優補助，不要讓居民沒錢還要...

大林蒲遷村座談砲聲隆隆 民眾：條件不適就拒絕遷村

立委賴瑞隆今天在大林蒲舉行遷村座談會，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花與次長曾文生等出席。居民砲聲隆隆，指大林蒲是台灣經濟...

中秋節連假首日 南橫公路天池路段取消管制

台20線南橫公路梅山口至天池路段每周二、四實施交通管制，禁止一般車上山。公路總局甲仙工務段表示，中秋節連假第一天適逢周四...

退伍轉農耗7年 赴屏東馴化西施柚成功搶中秋商機

里港農友曾耀南（55歲）十年前從軍中退伍後，從台南到屏東里港購買2分地種植「西施柚」。歷經7年的時間，曾順利種出比文旦更...

餓死小浪貓減量太殘忍 台灣之心絕育任務駐紮外島

台灣之心愛護動物協會今年8月到馬祖東莒島及西莒島，進行為期一個月的駐紮任務，透過絕育行動獲得犬貓數量控制，經調查，西莒島...

大林蒲遷村座談今登場 陳其邁拋遷村三大承諾

高雄市長陳其邁上任一個月後，今天上午市府團隊赴大林蒲向居民說明遷村計畫書草案及工作進度，陳其邁重申會落實「一坪換一坪」等...

十大傑出青年 她1人獲獎2人領

國際青年商會中華民國總會昨天在高雄市舉辦年會暨第58屆十大傑出青年頒獎典禮，創辦「球學」的何凱成、打擊國際犯罪的檢察官黃...

金門縣長楊鎮浯與黃明志直播K歌 網友超嗨直說有梗

追星族注意囉，有位知名歌手今天造訪金門？原來是馬來西亞「創作鬼材」黃明志今晚現身金門，並與金門縣長楊鎮浯一起飆歌，大唱成...

公車進大學 事故率下降逾5成

高市警方表示，去年1至8月，18歲到24歲車禍死亡人數26人，占車禍死亡人數的一成九，今年同期死亡18人，占車禍死亡人數...

打造5G智慧城 高市、業者簽MOU

高雄市長陳其邁全力打造高雄為智慧城市，高市府昨天與遠傳電信、西門子、工研院等積極發展5G、人工智慧物聯網（AIoT）等業...

各行各業／劉國發夫妻檔 多肉植物達人

近年多肉植物頗受民眾喜愛，高雄美濃的栽種達人劉國發、李旻臻是園藝界夫妻檔，種類繁多的多肉植物，讓兩人鎮日沉浸在花草世界，...

熱門新聞

台中2校74住宿生驚傳疑食物中毒 餐盒工廠勒令停業

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

太陽能光電板斷電仍有電 屋頂「種電」 火災怎麼救？

新北宏匯廣場今正式營運 停車問題仍須解決

傳蛋黃酥代購價飆到2000 彰化不二坊凌晨1點就有人排隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。