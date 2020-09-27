金沙戲院新舊共生 志在創造東半島新亮點

擁有56年歷史的金門金沙戲院已登錄為歷史建築，範圍包括建築物正立面、騎樓及二樓放映室，其他部分將拆除重建。戲院將以新舊共生模式保存並開發，志在創造東半島新亮點。

金沙戲院當年是由鎮公所主導，博愛街與復興街商家認股籌設，1964年3月開業，是戰地政務期間為了激勵軍民而有的文化建設，是當時軍民生活娛樂場域，更是金門第一間公私合股經營的戲院。

金沙戲院1987年停業後，成為閒置空間。在縣府與「金沙美股份有限公司」就戲院開發利用研商，達成以「開發為前提」的共識後，2016年底土地所有權移轉給縣府。但重建或保留，在地方人士和文史工作者的持續角力下，今年3月獲縣文化局登錄為歷史建築，範圍包括建築物正立面、騎樓及二樓放映室。

文化局登錄的理由是，金沙戲院坐落於沙美商圈核心區，是帶動地方繁榮的特殊地標建築，正立面山牆採五彎弧構成，中央有國徽，構造具特色。戲院設有室外梯及周邊防空洞，因應戰地任務與戰備需求，富有特殊的時代意義。一樓保有售票室，二樓播映室內尚保有兩台日本品牌Rola放映機，為現存罕見的碳精棒放映機，值得妥善保存、維護。

特別的是，「金沙戲院」四字由當時縣長王玉白將軍題書，為軍官民合作的見證象徵，歷史文化意義足以為時代表徵。建築立面及與街道的空間關係，也見證地區發展歷史。

來自官澳的楊振添是當年金沙戲院股東之一。由於必須有放映技師才能經營戲院，楊振添因而到山外的電影院拜師學藝，學了一個多月上陣。後來妻小耳濡目染，有時在楊振添忙不過來時，也會「代打」。

楊振添說，那時一張電影票3元，由於大部分家戶都沒有安裝冷氣，電影院也沒有冷氣，到了夏天悶熱難耐，沒什麼生意。楊振添建議安裝冷氣，但股東認為沒生意，為何還要裝冷氣？他說，「就是要改變，才會有生意」。果真，電影院裝了冷氣後，夏天幾乎滿座，甚至很多人買票到戲院是為了享受冷氣。

金沙戲院開先鋒，隔年其他戲院也都跟進裝設冷氣。夏日炎炎正好眠，楊振添笑說，很多人到電影院，邊看電影邊午睡。

戲院經營權兩年標一次，楊進添和3名友人合作多年。後來家家戶戶幾乎都有電視機，加上國軍精簡，電影院就慢慢沒落。他說，為了沙美地區繁榮，金沙戲院撐到最後，是金門最後收攤的傳統戲院。

從小在金沙戲院旁長大的黃奕禧回憶，阿兵哥休假看電影，憲兵早已在戲院外等著；沒休假證的阿兵哥看到憲兵拔腿就跑，制服憲兵不能追，便衣憲兵才可以追，當時情景就像警察抓小偷一樣；比較聰明的阿兵哥跑進店家裡，憲兵就不能進去抓人。黃奕禧說，如今回想起來實在有趣。他的妻子陳秀惠也記得，在這裡看了「林投姐」後沒多久，戲院就歇業了。

金門大學建築系2018年曾在戲院裡辦畢業展，一度讓金沙戲院亮了起來。如今戲院前半部通過「文資身分」，後半部將拆除重建，力求活化舊商圈。依縣府規劃，未來將導入觀光遊程，縣府期盼新舊共生，再造東半島亮點。

沙美商圈產業發展協會理事長王添泉說，金沙戲院是沙美地區經濟龍頭，戲院歇業後，整個地區跟著沒落蕭條，地方人士最大的期待就是拆除戲院，改建商業大樓，納入傳統商家和大賣場，恢復往日榮景。