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金門傳統電影院變廢墟 往日風華不再令人不勝唏噓

中央社 / 中央社
擁有60年歷史的金東電影院，整修過後的煥然一新，7月辦理首場藝文表演，民眾扶老攜幼前來觀賞，年輕人看熱鬧，老人家則是來尋找回憶。中央社
擁有60年歷史的金東電影院，整修過後的煥然一新，7月辦理首場藝文表演，民眾扶老攜幼前來觀賞，年輕人看熱鬧，老人家則是來尋找回憶。中央社

歇業20多年，金門金東電影院重新啓用，金沙戲院登錄為歷史建築，將以新舊共生方式接續往日生命，但更多戲院仍淹沒在荒煙蔓草中。曾貼心陪伴阿兵哥的戲院，各有不同命運。

本地作家陳長慶曾任職金防部政五組多年，經手軍中康樂、福利事業，了解金門戲院興衰，其中，1962年金防部經營的山外戲院，最為他津津樂道。

陳長慶說，山外戲院屋頂與牆壁都是以木材做支架，再以鋁製波浪板鎖上螺絲釘組裝而成，屋頂是圓形，座椅則是以空心磚做腳架，再舖上一塊長條型的木板，上面用紅色字寫上座位號碼，地上是粗糙水泥地；儘管如此簡陋，卻是當年最火紅的戲院，後來為山外中正堂取代。

而在此之前，金湖鎮小徑的武威戲院於1960年3月開業，是軍中第一家戲院，觀眾席是木質長條靠背座椅，每天中午晚上各放映一場，初期票價不分軍民一律新台幣2元。海光、南雄、金西和金東戲院，接著在同年4到6月間開張。

位於烈嶼東林的國光戲院，原本是以茅草土階搭蓋而成，比山外戲院更克難。當時的國防部長俞大維核撥專款下令重建，1962年5月竣工後命名為「國光戲院」，後來他還為當年出生的蔡家男嬰取了同樣的名字，長大後的蔡國光，到國光戲院看電影都是免費。

空軍藍天戲院接著在1964年2月開業。一個月後，金防部的擎天廳開始經營，由於屬於太武山軍事管制區，一般民眾無法進入。陳長慶說，有段時間台北首輪國片必先送到金門勞軍，但只在擎天廳放映一場，招待金防部官兵觀賞，隔天就空運返台。擎天廳歇業後，成為金防部重大集會場所。

至於民營戲院，陳長慶說，最早的金門戲院1963年在金城開業，第二家民營戲院是金沙戲院，是由金沙鎮公所主導，鎮上商家認股籌設，1964年3月開張。隨後有金聲、僑聲戲院，其中，僑聲戲院以放映西片為主，並標榜「獨家放映，映畢返台」，每日營業額為全金門之冠。

此外，國民黨經營的金門民眾育樂中心1971年開業，歇業後做為縣黨部集會場所。

這些軍民營戲院陪伴無數阿兵哥度過無數歲月。台灣原聲童聲合唱團團長馬彼得1980年在金門服役，他說，因不愛逛街，又不喜歡飲酒作樂，只要一休假，電影是唯一選擇，還曾有過一個人「包場」的經驗。

曾在金東師319師服役的邱俊欽說，當時休假都是上半天或下半天，沒有全天，只能到陽翟老街逛逛，洗澡兼看電影；由於金東戲院比較小，後來他改到山外看電影，對他而言，看電影純粹是殺時間。他說，有些勞軍會在戲院舉行，阿兵哥自備板凳，放在戲院走道上，整個戲院就變得很擁擠。

隨著電視普及，國軍精簡，這些傳統戲院一一走入歷史。民營戲院幾乎都已改建；軍中戲院規模最大、票房最好的山外中正堂早已拆除，現在是金湖分局和菜市場；其餘多數都閒置荒廢，雜草叢生，宛如廢墟。

例如，南雄戲院變成民眾的儲藏室，小徑金中戲院成了資源回收場，堆滿附近居民不用的家具雜物。往日陪伴阿兵哥數饅頭歲月的戲院，如今藏汙納垢，令人不勝唏噓。

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