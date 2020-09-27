大林蒲遷村 陳其邁：只要環境好 房價自然漲

今上午立委賴瑞隆舉辦高雄市大林蒲座談會，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花等人出席。居民希望政府從優補助，不要讓居民沒錢還要蓋房，廟宇、農地等問題也要處理。陳其邁允諾協助蓋房、解決問題，也向中央爭取更多補助。

上午座談會里長、居民踴躍發言，有人說遷村一則喜、一則憂，低收入沒錢，政府應把房蓋好，減輕居民負擔，另當地宗祠也數百年了，也要比照辦理。

有居民說，大林蒲多透天，但在當地住透天，到外地變畸零地坪數不夠，變住大樓。蓋厝給補償，但還要自己蓋，不是每人都有錢蓋厝，另沒厝沒地的人是弱勢也應安置。

有居民質疑已開過10多場說明會，但到連看到計畫書都沒有，應先讓大家知道計畫書再來說明會，也要讓居民遷村沒負債而有房住，否則遷村幹嘛？也有人不滿長年空汙，揚言國賠。也有人說有人住久不想遷，但也有人想早點遷，希望市府可以讓想走的人先走。

大林蒲地區遷村權益促進會反映，請高雄8位立委在立法院提案「大林蒲遷村專法專案」，以專案特別條例及特別法處理；遷村案脫鉤並優先於「綠能經濟循環園區」，因為一案歸一案，不管園區報編進度如何，遷村都要如期2023年完成；居民不同意只有建地（商住）一坪換一坪，同戶的建地、農地、旱地應總和為一筆，坪數如實一坪換一坪。

陳其邁說，畸零地如果17坪，建屋要20坪，差3坪，市府以土地取得成本價賣給民眾，如果土地市價30萬，市府取得成本15萬，「你蓋房子要多的坪數，我拿到成本價15萬給你」，以後賣市價也賺，若沒錢，會請高雄銀行協助貸款。

另廟宇、宗祠問題，陳其邁說，他會跟中央爭取經費，把廟、信仰中心補償處理好。他並表示，只要環境好、房價自然漲，否則繼續住大林蒲也不會漲價，遷村後的價格較好，居民又能成本價取得，未來鄰居繼續相依，也會維持盡量原里，讓里長繼續為民眾服務，政府也會兼顧托育、長照等設施。

對於沒厝沒財產但在大林蒲生活的人，陳其邁承諾蓋社會住宅安置，租金便宜，低收等弱勢租金還能減免。至於農地，陳其邁也允諾會找農地給大家，並跟中央爭取最好補償。

陳其邁說，今天是先把原則講清楚，也聽收集大家意見回來處理，他很有誠意處理，會顧及大多數人權益，讓居民開心搬家。陳其邁誠意十足的發言，獲得不少居民鼓掌，現場原來略顯鼓譟的氣氛也緩和不少。立委賴瑞隆也承諾會幫忙爭取中央補助。王美花也表示會支持市府。