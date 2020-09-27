大林蒲遷村座談砲聲隆隆 民眾：條件不適就拒絕遷村

立委賴瑞隆今天在大林蒲舉行遷村座談會，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花與次長曾文生等出席。居民砲聲隆隆，指大林蒲是台灣經濟起飛的墊腳石，遷村非居民所願，一定要尊重居民意願，一坪換一坪不要只限於住商地。「居民對條件不滿意，就拒絕遷村！」里長要求擬遷村草案計畫書前應多與地方溝通，不要徒增紛爭。

陳其邁表示，遷村案對居民來說很要緊，今來跟大家交換意見，讓大家歡喜搬厝，他是醫生，了解這裡生活品質確實不好。

王美花表示，遷村經費580多億元，委託市府把計畫做好，大方向有了，大家期待細部工作如何從優補償，市府會介紹溝通。她知道遷村麻煩，但大林蒲三面都臨工業區，政府把房子蓋好，幫忙找到新住所，市府成立專案辦公室，經濟部次長曾文生也很了解，中央地方一起做好，「其邁市長上任，要加緊腳步來做，從今起一步步往前走」。

市府先向在地居民報告最新的遷村計畫書草案及相關工作進度，都發局長楊欽富表示，遷村案重視民眾的「居住權」、「財產權」與「社會權」，安置選擇方案要先確定區域。安置區域位於鳳山與前鎮區紅毛港遷村剩餘土地，及台糖公司持有的住宅區與商業區土地。

「住換住、商換商，天經地義。」楊欽富表示，私有住商區土地一坪換一坪，等面積交換，全區同一均價，以土地歸戶作為抽籤配地的單位，安置地區規畫6區，尊重原有的鄰里關係。房屋方案可換購配售型安置住宅，現金方案可一次領取全部土地補償費用。至於非住商土地，就以最優估價再從優協議價購。