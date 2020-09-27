快訊

才痛失三浦春馬又失去竹內結子 網翻出兩人合照惹鼻酸

傳蛋黃酥代購價飆到2000 彰化不二坊凌晨1點就有人排隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大林蒲遷村座談砲聲隆隆 民眾：條件不適就拒絕遷村

聯合報 / 記者蔡孟妤徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，遷村案對大林蒲居民來說很要緊，座談會要廣泛交換意見，讓大家歡喜搬厝。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，遷村案對大林蒲居民來說很要緊，座談會要廣泛交換意見，讓大家歡喜搬厝。記者徐如宜／攝影

立委賴瑞隆今天在大林蒲舉行遷村座談會，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花與次長曾文生等出席。居民砲聲隆隆，指大林蒲是台灣經濟起飛的墊腳石，遷村非居民所願，一定要尊重居民意願，一坪換一坪不要只限於住商地。「居民對條件不滿意，就拒絕遷村！」里長要求擬遷村草案計畫書前應多與地方溝通，不要徒增紛爭。

陳其邁表示，遷村案對居民來說很要緊，今來跟大家交換意見，讓大家歡喜搬厝，他是醫生，了解這裡生活品質確實不好。

王美花表示，遷村經費580多億元，委託市府把計畫做好，大方向有了，大家期待細部工作如何從優補償，市府會介紹溝通。她知道遷村麻煩，但大林蒲三面都臨工業區，政府把房子蓋好，幫忙找到新住所，市府成立專案辦公室，經濟部次長曾文生也很了解，中央地方一起做好，「其邁市長上任，要加緊腳步來做，從今起一步步往前走」。

市府先向在地居民報告最新的遷村計畫書草案及相關工作進度，都發局長楊欽富表示，遷村案重視民眾的「居住權」、「財產權」與「社會權」，安置選擇方案要先確定區域。安置區域位於鳳山與前鎮區紅毛港遷村剩餘土地，及台糖公司持有的住宅區與商業區土地。

「住換住、商換商，天經地義。」楊欽富表示，私有住商區土地一坪換一坪，等面積交換，全區同一均價，以土地歸戶作為抽籤配地的單位，安置地區規畫6區，尊重原有的鄰里關係。房屋方案可換購配售型安置住宅，現金方案可一次領取全部土地補償費用。至於非住商土地，就以最優估價再從優協議價購。

楊欽富表示，居住生活權部分，著重優化居住環境、齊備公共設施，並規畫出租型安置住宅。在落實社會權方面，會優化社會安全服務，提供就業、創業輔導，加強弱勢居民扶住。

立委賴瑞隆（左三）舉辦大林蒲舉行遷村座談會，聽取地方對遷村案草案意見。記者徐如宜／攝影
立委賴瑞隆（左三）舉辦大林蒲舉行遷村座談會，聽取地方對遷村案草案意見。記者徐如宜／攝影
高雄大林蒲遷村案座談會在大林蒲活動中心舉行，當地居民踴躍參加反映心聲。記者徐如宜／攝影
高雄大林蒲遷村案座談會在大林蒲活動中心舉行，當地居民踴躍參加反映心聲。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，遷村案對大林蒲居民來說很要緊，座談會要廣泛交換意見，讓大家歡喜搬厝。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，遷村案對大林蒲居民來說很要緊，座談會要廣泛交換意見，讓大家歡喜搬厝。記者徐如宜／攝影
經濟部長王美花表示，遷村經費580多億，委託高市府把計畫做好，大方向有了，細部工作會如何從優補償。記者徐如宜／攝影
經濟部長王美花表示，遷村經費580多億，委託高市府把計畫做好，大方向有了，細部工作會如何從優補償。記者徐如宜／攝影
大林蒲舉行遷村座談會砲聲隆隆，居民努力爭取權益。記者徐如宜／攝影
大林蒲舉行遷村座談會砲聲隆隆，居民努力爭取權益。記者徐如宜／攝影
大林蒲舉行遷村座談會砲聲隆隆，居民努力爭取權益。記者徐如宜／攝影
大林蒲舉行遷村座談會砲聲隆隆，居民努力爭取權益。記者徐如宜／攝影

延伸閱讀

柯文哲譏南部學校冷氣跳電 陳其邁：把話收回去

大林蒲遷村座談今登場 陳其邁拋遷村三大承諾

陳其邁參加高雄校長聯席會議 勉「校長們」成為城市火車頭

迎5G不容慢半拍！ 陳其邁偕業界打造高雄5G智慧城

相關新聞

大林蒲遷村 陳其邁：只要環境好 房價自然漲

今上午立委賴瑞隆舉辦高雄市大林蒲座談會，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花等人出席。居民希望政府從優補助，不要讓居民沒錢還要...

大林蒲遷村座談砲聲隆隆 民眾：條件不適就拒絕遷村

立委賴瑞隆今天在大林蒲舉行遷村座談會，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花與次長曾文生等出席。居民砲聲隆隆，指大林蒲是台灣經濟...

中秋節連假首日 南橫公路天池路段取消管制

台20線南橫公路梅山口至天池路段每周二、四實施交通管制，禁止一般車上山。公路總局甲仙工務段表示，中秋節連假第一天適逢周四...

退伍轉農耗7年 赴屏東馴化西施柚成功搶中秋商機

里港農友曾耀南（55歲）十年前從軍中退伍後，從台南到屏東里港購買2分地種植「西施柚」。歷經7年的時間，曾順利種出比文旦更...

餓死小浪貓減量太殘忍 台灣之心絕育任務駐紮外島

台灣之心愛護動物協會今年8月到馬祖東莒島及西莒島，進行為期一個月的駐紮任務，透過絕育行動獲得犬貓數量控制，經調查，西莒島...

大林蒲遷村座談今登場 陳其邁拋遷村三大承諾

高雄市長陳其邁上任一個月後，今天上午市府團隊赴大林蒲向居民說明遷村計畫書草案及工作進度，陳其邁重申會落實「一坪換一坪」等...

十大傑出青年 她1人獲獎2人領

國際青年商會中華民國總會昨天在高雄市舉辦年會暨第58屆十大傑出青年頒獎典禮，創辦「球學」的何凱成、打擊國際犯罪的檢察官黃...

金門縣長楊鎮浯與黃明志直播K歌 網友超嗨直說有梗

追星族注意囉，有位知名歌手今天造訪金門？原來是馬來西亞「創作鬼材」黃明志今晚現身金門，並與金門縣長楊鎮浯一起飆歌，大唱成...

公車進大學 事故率下降逾5成

高市警方表示，去年1至8月，18歲到24歲車禍死亡人數26人，占車禍死亡人數的一成九，今年同期死亡18人，占車禍死亡人數...

打造5G智慧城 高市、業者簽MOU

高雄市長陳其邁全力打造高雄為智慧城市，高市府昨天與遠傳電信、西門子、工研院等積極發展5G、人工智慧物聯網（AIoT）等業...

各行各業／劉國發夫妻檔 多肉植物達人

近年多肉植物頗受民眾喜愛，高雄美濃的栽種達人劉國發、李旻臻是園藝界夫妻檔，種類繁多的多肉植物，讓兩人鎮日沉浸在花草世界，...

綠營不分區立委洪申翰金門服務處揭牌 揶揄消費陳玉珍

民進黨不分區立委洪申翰今天在金門舉行立委服務處揭牌，洪申翰表示，1月接任不分區立委以來，自己主動認養金馬兩艱困地區，他也...

熱門新聞

影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

台中2校74住宿生驚傳疑食物中毒 餐盒工廠勒令停業

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

太陽能光電板斷電仍有電 屋頂「種電」 火災怎麼救？

新北宏匯廣場今正式營運 停車問題仍須解決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。