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中秋節連假首日 南橫公路天池路段取消管制
台20線南橫公路梅山口至天池路段每周二、四實施交通管制，禁止一般車上山。公路總局甲仙工務段表示，中秋節連假第一天適逢周四，配合連續假期國人出遊，10月1日取消管制，遊客可上山觀光。
台20線南橫公路梅山口路段在今年年初復通，3月17日起推行新制度，南橫公路梅山口至天池段（台20臨105線0K~25K）在每周二、四禁止通行，只有工程車與工作人員可進入。
公路總局指出，中秋節4天連假即將到來，連假首日（10月1日）恰為周四，甲仙工務段協調梅山口以上復建工程物資提早運送，並加派人力在連假前進行道路維護整理，10月1日（周四）當日取消管制通行。民眾可利用公路總局幸福公路APP，或上公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）查詢即時路況。
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