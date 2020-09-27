退伍轉農耗7年 赴屏東馴化西施柚成功搶中秋商機

里港農友曾耀南（55歲）十年前從軍中退伍後，從台南到屏東里港購買2分地種植「西施柚」。歷經7年的時間，曾順利種出比文旦更多汁甜美的「西施柚」，並在市場上獲得好評，今年更提早台南半個多月收成，更獲得價格優勢。

曾耀南老家住台南新營，家中靠務農為生，曾種過文旦、柳丁等農作物，然而，他觀察到「西施柚」比文旦更多汁甜美，但屏東里港鮮少栽種「西施柚」，於是2010年從軍中退伍後，便到當地購買2分地，並著手研究如何種植與管理。

曾耀南花7年的時間，終於在近兩年陸續獲得成果，且為了提高柚子樹齡讓「西施柚」果肉香甜，於是放棄初期生長的果實。直到去年品質提升，也獲得市場好評，在去年正式穩定量產，今年更趕在中秋節前後，早於台南半個多月收成，更獲得價格優勢。

曾耀南指出，「西施柚」比文旦更多汁甜美，且一棵可長2百多顆，每天平均可採收一至兩棵樹，目前若按照這樣的採收進度，預計會在中秋節前後收完，且分量足以供應到中秋節過後。

曾耀南所種植的「西施柚」，採收前會抽樣試吃，確定酸甜口感比率後才會採收。採收後，則放在集貨場「辭水」，會讓果肉的甜度更美味，而且更耐貯存。至於為何能搶在其他果農提前收割，曾則是靠修剪技術來調整。

曾耀南表示，為了產出好的「西施柚」，不僅不噴除草劑，更以草生栽培管理，才能降低種植用藥，顧及消費者的食用安全。

隨著「西施柚」在去年「順產」，曾耀南說，之前果實大都送市場或行口，今年很多顧客都主動訂購。