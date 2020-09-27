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餓死小浪貓減量太殘忍 台灣之心絕育任務駐紮外島

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台灣之心愛護動物協會到外島駐紮，進行絕育宣導和行動，圖為西莒島的浪犬。圖／台灣之心愛護動物協會提供西莒島浪犬
台灣之心愛護動物協會到外島駐紮，進行絕育宣導和行動，圖為西莒島的浪犬。圖／台灣之心愛護動物協會提供西莒島浪犬

台灣之心愛護動物協會今年8月到馬祖東莒島及西莒島，進行為期一個月的駐紮任務，透過絕育行動獲得犬貓數量控制，經調查，西莒島上以浪犬問題為主，而東莒島則多為浪貓問題，協會人員和志工訪視過程發現，曾有人想將剛生產完的母貓和小貓隔絕，企圖餓死小貓，減少浪貓數量，台灣之心因地制宜，用不同的措施解決流浪犬貓數量過多的問題。

台灣之心表示，過去馬祖地區民眾對犬貓絕育的觀念陌生，浪貓和浪犬不斷繁衍，居民束手無策；台灣之心2018年首度進行馬祖駐紮任務時，在家訪過程中才知，有民眾將剛生產完的母貓與小貓隔絕，企圖餓死小貓，減緩浪貓數量增加；在西莒島，遊蕩犬隻多為早期軍人從台灣本島帶至軍營飼養，但是大多未隨軍人退伍或部隊移防而有適當的處置，加上都沒結紮，多年來與當地犬隻混居繁衍的結果，族群越來越大。

長期下來，馬祖南竿收容所已經嚴重超收，無主的遊蕩犬貓與人類的衝突越來越多，居民困擾；今年台灣之心再度到馬祖，帶著自行研發的遠端遙控電動圍籬和個體辨識系統，應用科技精準捕捉犬貓，有效率地執行TNvR(Trap誘捕、Neuter絕育、Vaccinate施打疫苗、Return回置)；今年共絕育81隻流浪犬貓，其中已調查到的西莒島母犬全數絕育；東莒島民眾發現浪貓數量沒有再增加。

台灣之心表示，流浪犬貓問題是公共議題，存在全民日常生活周遭，台灣之心呼籲，TNvR為因應現況之階段性作法，卻不足以改善現況，仍要有教育、政策倡議等行動搭配犬貓絕育措施，才能從根本解決問題；台灣之心這次在馬祖駐紮期間透過逐戶家訪，傳遞飼主責任及犬貓絕育的觀念，希望透過人道方式控制數量，使流浪犬貓在零撲殺的政策下和平地與人類共處。

台灣之心愛護動物協會到外島駐紮，進行絕育宣導和行動，圖為東莒島的浪貓。圖／台灣之心愛護動物協會提供
台灣之心愛護動物協會到外島駐紮，進行絕育宣導和行動，圖為東莒島的浪貓。圖／台灣之心愛護動物協會提供

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