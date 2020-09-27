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大林蒲遷村座談今登場 陳其邁拋遷村三大承諾
高雄市長陳其邁上任一個月後，今天上午市府團隊赴大林蒲向居民說明遷村計畫書草案及工作進度，陳其邁重申會落實「一坪換一坪」等三大承諾，盡最大努力確保大林蒲居民權益。經濟部長王美花也會出席，小港沿海6里里長會到場，要求政府回應他們的訴求。
去年10月，行政院長蘇貞昌核定589億元遷村預算，委託高雄市政府代辦遷村計畫，經歷市長罷免與補選，使遷村案進度受影響，遷村案中最棘手的是「一坪換一坪」訴求，這部分將成為座談會上焦點。
陳其邁表示，他當選後一周即前往大林蒲勘查，上任一個月與居民面對面座談，實地聆聽居民心聲，會向居民重申他對遷村工作的三大承諾，包括落實一坪換一坪幫大家「舊厝換新厝」，提供最新、最好的校園環境，讓下一代能好好讀書，也會串連相關公共設施、社衛單位、醫院等納入整體評估，提升居民生活品質。
陳其邁強調，遷村計畫必須以同理心推動，保障居民的居住生活權、財產權與社會權，落實居住公平正義。
陳其邁指示都發局規畫安置地區的公共設施，讓居民享受更優質便利的生活環境及公共服務外，也再重申市府一坪換一坪的原則不變，在安置方案也會朝保有原有鄰里關係方向設計，以保障居民的財產權益為優先。
高雄市政府強調，遷村是為徹底解決居民生活困境，大林蒲為國家經濟發展，長期承擔環境汙染重擔，居民生活空間被工業區、油槽及煙囪所包圍，行政院去年10月8日核定經濟部「新材料循環產業園區」設置計畫，以小港沿海6里大林蒲地區作為園區第一區。
未來大林蒲將朝新材料循環產業園區發展，將引進綠色循環、高值材料的產業，可一併解決長久以來大林蒲地區被工業區包圍的困境及促進既有金屬、石化產業轉型升級，與工業管線穿越市區的問題，達成「環境正義」、「經濟發展」與「城市安全」的永續發展目標。
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