快訊

網友挖出竹內與三浦春馬合演照 都在2020年跟世界說再見

竹內結子驚傳身亡 台灣網友細數代表作：現在很想見你

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大林蒲遷村座談今登場 陳其邁拋遷村三大承諾

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄小港大林蒲長期承擔環境汙染重擔，居民生活空間被工業區、油槽及煙囪所包圍。本報資料照片
高雄小港大林蒲長期承擔環境汙染重擔，居民生活空間被工業區、油槽及煙囪所包圍。本報資料照片

高雄市長陳其邁上任一個月後，今天上午市府團隊赴大林蒲向居民說明遷村計畫書草案及工作進度，陳其邁重申會落實「一坪換一坪」等三大承諾，盡最大努力確保大林蒲居民權益。經濟部長王美花也會出席，小港沿海6里里長會到場，要求政府回應他們的訴求。

去年10月，行政院長蘇貞昌核定589億元遷村預算，委託高雄市政府代辦遷村計畫，經歷市長罷免與補選，使遷村案進度受影響，遷村案中最棘手的是「一坪換一坪」訴求，這部分將成為座談會上焦點。

陳其邁表示，他當選後一周即前往大林蒲勘查，上任一個月與居民面對面座談，實地聆聽居民心聲，會向居民重申他對遷村工作的三大承諾，包括落實一坪換一坪幫大家「舊厝換新厝」，提供最新、最好的校園環境，讓下一代能好好讀書，也會串連相關公共設施、社衛單位、醫院等納入整體評估，提升居民生活品質。

陳其邁強調，遷村計畫必須以同理心推動，保障居民的居住生活權、財產權與社會權，落實居住公平正義。

陳其邁指示都發局規畫安置地區的公共設施，讓居民享受更優質便利的生活環境及公共服務外，也再重申市府一坪換一坪的原則不變，在安置方案也會朝保有原有鄰里關係方向設計，以保障居民的財產權益為優先。

高雄市政府強調，遷村是為徹底解決居民生活困境，大林蒲為國家經濟發展，長期承擔環境汙染重擔，居民生活空間被工業區、油槽及煙囪所包圍，行政院去年10月8日核定經濟部「新材料循環產業園區」設置計畫，以小港沿海6里大林蒲地區作為園區第一區。

未來大林蒲將朝新材料循環產業園區發展，將引進綠色循環、高值材料的產業，可一併解決長久以來大林蒲地區被工業區包圍的困境及促進既有金屬、石化產業轉型升級，與工業管線穿越市區的問題，達成「環境正義」、「經濟發展」與「城市安全」的永續發展目標。

高雄市長陳其邁表示，他當選後一周即前往大林蒲勘查，上任一個月與居民面對面座談，實地聆聽居民心聲。本報資料照片
高雄市長陳其邁表示，他當選後一周即前往大林蒲勘查，上任一個月與居民面對面座談，實地聆聽居民心聲。本報資料照片

陳其邁

延伸閱讀

陳其邁參加高雄校長聯席會議 勉「校長們」成為城市火車頭

迎5G不容慢半拍！ 陳其邁偕業界打造高雄5G智慧城

【青綠登場／上】民進黨骨子裡的DNA：年輕人站上第一線

台積電傳頂多只落腳台中 陳其邁再釋爭取善意

相關新聞

退伍轉農耗7年 赴屏東馴化西施柚成功搶中秋商機

里港農友曾耀南（55歲）十年前從軍中退伍後，從台南到屏東里港購買2分地種植「西施柚」。歷經7年的時間，曾順利種出比文旦更...

餓死小浪貓減量太殘忍 台灣之心絕育任務駐紮外島

台灣之心愛護動物協會今年8月到馬祖東莒島及西莒島，進行為期一個月的駐紮任務，透過絕育行動獲得犬貓數量控制，經調查，西莒島...

大林蒲遷村座談今登場 陳其邁拋遷村三大承諾

高雄市長陳其邁上任一個月後，今天上午市府團隊赴大林蒲向居民說明遷村計畫書草案及工作進度，陳其邁重申會落實「一坪換一坪」等...

十大傑出青年 她1人獲獎2人領

國際青年商會中華民國總會昨天在高雄市舉辦年會暨第58屆十大傑出青年頒獎典禮，創辦「球學」的何凱成、打擊國際犯罪的檢察官黃...

金門縣長楊鎮浯與黃明志直播K歌 網友超嗨直說有梗

追星族注意囉，有位知名歌手今天造訪金門？原來是馬來西亞「創作鬼材」黃明志今晚現身金門，並與金門縣長楊鎮浯一起飆歌，大唱成...

公車進大學 事故率下降逾5成

高市警方表示，去年1至8月，18歲到24歲車禍死亡人數26人，占車禍死亡人數的一成九，今年同期死亡18人，占車禍死亡人數...

打造5G智慧城 高市、業者簽MOU

高雄市長陳其邁全力打造高雄為智慧城市，高市府昨天與遠傳電信、西門子、工研院等積極發展5G、人工智慧物聯網（AIoT）等業...

各行各業／劉國發夫妻檔 多肉植物達人

近年多肉植物頗受民眾喜愛，高雄美濃的栽種達人劉國發、李旻臻是園藝界夫妻檔，種類繁多的多肉植物，讓兩人鎮日沉浸在花草世界，...

綠營不分區立委洪申翰金門服務處揭牌 揶揄消費陳玉珍

民進黨不分區立委洪申翰今天在金門舉行立委服務處揭牌，洪申翰表示，1月接任不分區立委以來，自己主動認養金馬兩艱困地區，他也...

台電金門營業處號召600多人攜手淨灘 盼重現海灘美景

選在中秋節前夕，台電金門區營業處於今天下午在金城鎮雄獅堡海灘舉辦淨灘活動，號召近600位金門在地的機關團體及社區民眾參與...

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

國內疫情穩定加上7月開跑的「安心旅遊國旅補助」，屏東縣熱門旅遊度假地墾丁暑假期間湧入百萬人次遊客後，接續有墾丁賞鷹季、落...

南部科學園區生醫聚落成型 牙材產值增加2成

南部科學園區生醫聚落聚集80家生技醫療器材廠商、年產值近百億元，逾半數坐落在高雄園區。衛福部今天邀請全國牙科公協學會到高...

熱門新聞

影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

台中2校74住宿生驚傳疑食物中毒 餐盒工廠勒令停業

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

砂石車開「簍空2軌橋」過濁水溪超順 網看傻：膽量大考驗

太陽能光電板斷電仍有電 屋頂「種電」 火災怎麼救？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。