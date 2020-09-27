大林蒲遷村座談今登場 陳其邁拋遷村三大承諾

高雄市長陳其邁上任一個月後，今天上午市府團隊赴大林蒲向居民說明遷村計畫書草案及工作進度，陳其邁重申會落實「一坪換一坪」等三大承諾，盡最大努力確保大林蒲居民權益。經濟部長王美花也會出席，小港沿海6里里長會到場，要求政府回應他們的訴求。

去年10月，行政院長蘇貞昌核定589億元遷村預算，委託高雄市政府代辦遷村計畫，經歷市長罷免與補選，使遷村案進度受影響，遷村案中最棘手的是「一坪換一坪」訴求，這部分將成為座談會上焦點。

陳其邁表示，他當選後一周即前往大林蒲勘查，上任一個月與居民面對面座談，實地聆聽居民心聲，會向居民重申他對遷村工作的三大承諾，包括落實一坪換一坪幫大家「舊厝換新厝」，提供最新、最好的校園環境，讓下一代能好好讀書，也會串連相關公共設施、社衛單位、醫院等納入整體評估，提升居民生活品質。

陳其邁強調，遷村計畫必須以同理心推動，保障居民的居住生活權、財產權與社會權，落實居住公平正義。

陳其邁指示都發局規畫安置地區的公共設施，讓居民享受更優質便利的生活環境及公共服務外，也再重申市府一坪換一坪的原則不變，在安置方案也會朝保有原有鄰里關係方向設計，以保障居民的財產權益為優先。

高雄市政府強調，遷村是為徹底解決居民生活困境，大林蒲為國家經濟發展，長期承擔環境汙染重擔，居民生活空間被工業區、油槽及煙囪所包圍，行政院去年10月8日核定經濟部「新材料循環產業園區」設置計畫，以小港沿海6里大林蒲地區作為園區第一區。