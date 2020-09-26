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金門縣長楊鎮浯與黃明志直播K歌 網友超嗨直說有梗

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
馬來西亞「創作鬼才」黃明志今晚與金門縣長楊鎮浯一起在KTV K歌，兩人對唱，默契十足。圖/縣府提供
馬來西亞「創作鬼才」黃明志今晚與金門縣長楊鎮浯一起在KTV K歌，兩人對唱，默契十足。圖/縣府提供

追星族注意囉，有位知名歌手今天造訪金門？原來是馬來西亞「創作鬼材」黃明志今晚現身金門，並與金門縣長楊鎮浯一起飆歌，大唱成名曲《漂向北方》，在FB粉絲專頁直播，不到半小時就吸引大批粉絲收看，網友直說，超有梗！

今年第三度入圍金曲歌王的黃明志，他以一曲「漂向北方」唱紅華語歌壇，KTV點歌率高居不下，是年輕人到KTV必點嗨歌之一，且細心經營臉書粉專，成為破億點閱的知名網紅歌手。

黃明志與楊鎮浯今天晚間9點多現身金寧鄉的KTV，只見兩人帶著毛線帽，一副嘻哈歌手的裝扮，楊鎮浯還戴上墨鏡，被網友笑說，故弄玄虛，但帥度破表。

平日就被公認很會K歌的楊鎮浯遇上大明星，其實沒在怕的，兩人合唱表現的還不錯，雖然偶有凸槌破音，但整體唱的還不錯，有網友直接讚說「被政治耽誤的歌手」。

黃明志表示，此次他遠從馬來西亞來到台灣，踏入金門立刻鄉愁湧現，提到他的老家跟這邊的環境真的很像，金門人的熱情牢牢印在我的腦海中，直呼「我真的愛上金門了！」 。

看好黃明志的號召力，金門縣政府觀光處特別此次也與黃明志合作，邀請黃明志與其攝影團隊於9月25日至27日來到金門取景拍攝，並造訪金門大橋、陽翟老街、金東電影院-樂高主題活動等熱門打卡景點，黃明志更化身網紅，在鏡頭前賣萌，並在直播時號召粉絲全力衝刺金門觀光，也讓粉絲們開始期待影片的出爐。

楊鎮浯在直播時也提到，縣府特別與樂高品牌合作，9月27日起至年底，在金東電影院與陽翟大街展示各式樂高人偶與風獅爺等裝置藝術，重新昔日風華，預料將成為打卡新熱點。

馬來西亞「創作鬼才」黃明志今晚現身金門KTV，與金門縣長楊鎮浯一起飆歌，兩人一身嘻哈歌手裝扮，嗨翻全場。圖/縣府提供
馬來西亞「創作鬼才」黃明志今晚現身金門KTV，與金門縣長楊鎮浯一起飆歌，兩人一身嘻哈歌手裝扮，嗨翻全場。圖/縣府提供

金門大橋 楊鎮浯 馬來西亞

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