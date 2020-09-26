金門辦花帔設計大賽 邀好手設計商品廣宣文創

「花帔」是承載著金門百年回憶、並開創新生命的經典布料，也是金門人的童年回憶、新娘陪嫁用品，亦是蘊含祝福的生活好物。金門縣文化局今天表示，將舉辦「2020金門花帔設計大賽」，發出總獎金40萬元徵件，歡迎有興趣的民眾踴躍參賽，徵件時間即日起至10月26日，採線上報名，免繳報名費用，歡迎國內高中、大學、社會人士等好手踴躍報名投遞作品參加競賽。

金門縣文化局表示，花帔也稱花帕、花佩，是閩南地區金門縣承襲八百年的傳統育嬰包巾，6尺見方，黑白格紋的棉麻大方巾，主要用於為嬰幼兒遮蔽風沙、遮光遮陽及包覆嬰幼兒等功能，傳統文化習俗上認為，花帔具有驅邪避凶及保佑嬰孩平安成長作用，期許孩子有「人緣」，整塊花帔傳達長輩期盼孩子平安長大的心願。

文化局表示，將「花帔」導入設計競賽形式成為主軸，點燃在金門縣文創發展的動能，提升新創風氣，發展在地文化特色及鼓勵投入地方創生產業。

競賽主題：以金門「花帔」圖樣與精神為核心，考量量產特性，運用「花帔」布料圖樣進行設計、開發產品，例如：生活用品、文創商品、新創設計、布料織品等等，不限創作媒材。

參賽資格：1.參賽者限中華民國國藉。2.個人或團體之高中職以上(含)及社會人士皆可參加。3.團體參賽以3人為限，以其中1人為代表人完成報名。4.每人(或每組)不限參賽件數。5.參賽作品須為作者原創，不得以現行已商品化之市場同款商品及其相關包裝為參賽作品。報名方式：請以官網進行網路報名https://contest.bhuntr.com/tw/nkckwzz9oez1vvohhh/，及提交個人或團體資料、作品圖檔與著作授權同意書檔案。