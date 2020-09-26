綠營不分區立委洪申翰金門服務處揭牌 揶揄消費陳玉珍

民進黨不分區立委洪申翰今天在金門舉行立委服務處揭牌，洪申翰表示，1月接任不分區立委以來，自己主動認養金馬兩艱困地區，他也坦言，實地接觸，發現金馬在政治上有非常多的挑戰，他也揶揄立委陳玉珍的談話讓金門與台灣距離拉遠，希望金門不是只有一種聲音，而有不同的聲音被聽見。對此，陳玉珍表示，洪申翰不夠了解金門才會這樣說，歡迎他多來金門，多了解在地聲音。

民進黨金門縣黨部今日舉行立法委員洪申翰金門服務處揭牌典禮暨聯誼茶會，包括行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金門縣黨部主委許建全、議員李養生、金門小英之友會會長蔡其雍及黨員同志等貴賓都到場觀禮及祝賀。

洪申翰表示，他長期投入環運工作，今年1月當選不分區立委，當時黨部請他認養艱困選區，他自薦比較困難的金門、連江兩縣市。洪表示，他到兩縣，的確感受到民進黨在政治上有非常多的挑戰，但這不是在地同仁不優秀，而是長期的歷史背景因素，這2地的版圖與空間，還有很大可以突破的空間。所以繼馬祖成立服務處後，今日金門服務處也正式成立。

洪申翰也揶揄， 大家都知道，金門現在有一位「知名」的陳委員，很多人都認識她，年輕朋友更認識她，他說，金門接下來的發展要更進步，而不是像「某人」的談話，讓金門與台灣距離拉遠，希望金門不是只有一種聲音，而有不同的聲音被聽見。

洪申翰指出，金門各方面發展要更進一步的話，可能要找新的方法、新的思維、新的做法，這些都是非常關鍵事情，尤其是要找到與台灣本島想法上、政治上、社會上有更多連結的空間，包括資源、政策、人才的部分，希望讓金門的朋友知道，民進黨要帶給地方過去國民黨無法帶來的事情，走出國民黨無法走出的路，一條能永續的路。