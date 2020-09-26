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台電金門營業處號召600多人攜手淨灘 盼重現海灘美景

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電金門區營業處於今天下午在金城鎮雄獅堡海灘舉辦淨灘活動，號召近600位金門在地的機關團體及社區民眾參與。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處於今天下午在金城鎮雄獅堡海灘舉辦淨灘活動，號召近600位金門在地的機關團體及社區民眾參與。記者蔡家蓁／攝影

選在中秋節前夕，台電金門區營業處於今天下午在金城鎮雄獅堡海灘舉辦淨灘活動，號召近600位金門在地的機關團體及社區民眾參與。大家在大太陽底下認真撿垃圾，一同攜手淨灘，以實際行動為維護海洋生態環境，付出一分心力，台電總公司總經理鍾炳利也專程跨海來參加，他還特別說，金門海灘這麼美，一定要好好維護。

此次的淨灘活動，由台電金門區營業處處長黃甘杏主持，並邀請塔山發電廠廠長葉國佐、立委洪申翰、陳玉珍服務處主任林孫全、國家公園金門管理處副處長鄭瑞昌等人共襄盛舉。

黃甘杏表示，民國83年開始，台電公司每年皆舉辦淨灘活動，今年已邁入第27個年頭。近年，社會大眾環保意識已逐漸成熟，身為地球公民的一分子，面對日趨嚴重的海洋垃圾汙染問題，我們每個人都應挺身而出，以實際行動來維護自然生態環境。

雖然天氣炎熱，大家都賣力撿垃圾，鍾炳利還帶頭深入不少髒亂點撿拾，他說，很喜歡金門，尤其喜歡金門的沙灘，希望大家都能維護環境清潔，讓每位遊客都可看到金門最美的海灘。

台電總公司總經理鍾炳利（左）代表致贈加菜金給參與淨灘的社團機關。記者蔡家蓁／攝影
台電總公司總經理鍾炳利（左）代表致贈加菜金給參與淨灘的社團機關。記者蔡家蓁／攝影
選在中秋節前夕，台電金門區營業處於今天下午在金城鎮雄獅堡海灘舉辦淨灘活動，主管帶頭認真撿垃圾。記者蔡家蓁／攝影
選在中秋節前夕，台電金門區營業處於今天下午在金城鎮雄獅堡海灘舉辦淨灘活動，主管帶頭認真撿垃圾。記者蔡家蓁／攝影

金門 台電 淨灘

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