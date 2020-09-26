綠不分區立委洪申翰 要帶金門走不同路

民進黨不分區立委洪申翰金門服務處今天揭牌。自願認養艱困的選區的洪申翰說，當務之急是要讓金門民眾知道，民進黨要帶領金門走出過去國民黨無法走出的一條永續之路。

洪申翰在擔任立委後，自願認養民進黨艱困選區金門和連江兩縣市，繼馬祖成立服務處後，位於金城鎮的金門服務處也在今天成立。

民進黨金門縣黨部主委許建全表示，金門現在環保、醫療、交通等是最需要改善的地方，未來另名不分區立委邱泰源也將在金湖鎮成立服務處，屆時在金門東、西兩地都有服務據點。洪申翰過去在環保議題耕耘超過10年，邱泰源是現任醫師公會全聯會理事長，期望金門在環保、醫療能獲得實質改善。

洪申翰說，長期以來投入環境、能源、新能源等議題，協助各地方政府相關政策的規劃及執行上的推動，感謝民進黨邀請擔任不分區立委，上任後並決定認養區金、馬兩個艱困選區。

他說，到金門、馬祖後，民進黨確實有非常多的挑戰，這段時間感謝包括金門縣黨部、金馬聯合服務中心，以及小英之友會提供寶貴意見，加速讓他了解金門各議題，以及往後能協助的地方。

洪申翰認為，未來金門各方面發展要進一步發展，必須尋找新方法、新思維、新做法；當務之急是讓金門民眾知道，民進黨要帶給金門過去國民黨無法帶來的事情，走出國民黨無法走出的路，而且不是一條投機的路，而是一條能永續的路。