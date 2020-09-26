高市志工合力「清淨家園」回收460公斤廢棄農藥罐
為防治登革熱，高雄市大樹區公所今會同台塑公司舉辦大樹攔河堰護岸清淨活動，300名志工打掃堤岸環境，同時回收農藥空瓶。大樹區長汪小芬指出，大樹攔河堰護岸假日常吸引遊客出遊，清淨活動營造乾淨的休憩空間，另回收460公斤廢棄農藥罐，成果豐碩。
大樹區公所發起「清淨家園･真愛大樹」活動，今早區長汪小芬、台塑公司協理蔡奇麟等人帶領台塑員工、各里里長與志工，300人齊聚武山廟廣場誓師，隨即出發前往攔河堰高堤護岸打掃環境。
大樹區公所指出，這次清掃活動撿拾一般垃圾200公斤，另外大樹區以農業為主，提供獎勵品鼓勵農民回收農藥罐，活動共回收460公斤廢棄農藥罐，避免廢棄瓶內有殘留物汙染水質或土壤。
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