快訊

美國外交承認台灣？前北約指揮官：北京恐全面犯台

共軍情報船現蹤東部海域 疑情蒐我試射飛彈數據

高市志工合力「清淨家園」回收460公斤廢棄農藥罐

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市大樹區公所發起「清淨家園･真愛大樹」活動，大樹區長汪小芬（右一）與台塑公司協理蔡奇麟（左三）等人帶頭撿拾垃圾。記者徐白櫻／翻攝
高雄市大樹區公所發起「清淨家園･真愛大樹」活動，大樹區長汪小芬（右一）與台塑公司協理蔡奇麟（左三）等人帶頭撿拾垃圾。記者徐白櫻／翻攝

為防治登革熱，高雄市大樹區公所今會同台塑公司舉辦大樹攔河堰護岸清淨活動，300名志工打掃堤岸環境，同時回收農藥空瓶。大樹區長汪小芬指出，大樹攔河堰護岸假日常吸引遊客出遊，清淨活動營造乾淨的休憩空間，另回收460公斤廢棄農藥罐，成果豐碩。

大樹區公所發起「清淨家園･真愛大樹」活動，今早區長汪小芬、台塑公司協理蔡奇麟等人帶領台塑員工、各里里長與志工，300人齊聚武山廟廣場誓師，隨即出發前往攔河堰高堤護岸打掃環境。

大樹區公所指出，這次清掃活動撿拾一般垃圾200公斤，另外大樹區以農業為主，提供獎勵品鼓勵農民回收農藥罐，活動共回收460公斤廢棄農藥罐，避免廢棄瓶內有殘留物汙染水質或土壤。

高雄市大樹區公所今日會同台塑公司舉辦大樹攔河堰護岸清淨活動，300名志工齊聚武山廟廣場誓師後出發。記者徐白櫻／翻攝
高雄市大樹區公所今日會同台塑公司舉辦大樹攔河堰護岸清淨活動，300名志工齊聚武山廟廣場誓師後出發。記者徐白櫻／翻攝

延伸閱讀

高市警公關室沒大人 陳柏彰臨危受命暫代主任

高市衛生局查3萬商家通路口罩 即起第3波販賣管理計畫

高市換裝自動通報智能路燈 完修時效提升逾倍

10座運動中心有譜 高市盤點閒置空間採BOT

相關新聞

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

國內疫情穩定加上7月開跑的「安心旅遊國旅補助」，屏東縣熱門旅遊度假地墾丁暑假期間湧入百萬人次遊客後，接續有墾丁賞鷹季、落...

南部科學園區生醫聚落成型 牙材產值增加2成

南部科學園區生醫聚落聚集80家生技醫療器材廠商、年產值近百億元，逾半數坐落在高雄園區。衛福部今天邀請全國牙科公協學會到高...

興達電廠發起淨灘 永安鑽石沙灣清出1噸海漂垃圾

今天台電公司在全台13處海灘發起淨灘活動，高雄興達電廠會同市府環保局、海洋局等單位，永安區各里里長也帶著鄉親響應活動，6...

迎5G不容慢半拍！ 陳其邁偕業界打造高雄5G智慧城

高雄市長陳其邁全力打造高雄為智慧城市，市府今天與遠傳電信、西門子、工研院等積極發展5G、人工智慧物聯網（AIoT）的業者...

影／「屏東總是多一度」發表 野生縣長意外入鏡

屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民...

台積電傳頂多只落腳台中 陳其邁再釋爭取善意

一度傳出會落腳高雄的台積電，最近又傳出頂多會落腳台中，高雄市長陳其邁為此再為高雄投資環境「掛保證」，指高雄橋科是短期內面...

大港橋跨年是否獻唱 陳其邁直說「不行不行」

高雄市2021跨年活動計畫移師大港橋舉辦，是否亦為停辦的「大港開唱」預作暖身？高雄市長陳其邁未明確回應，僅表示，高雄是港...

影／盜墾丁寄居蟹、珊瑚石罰3千 保育人士譏：有誰會怕

墾丁國家公園陸蟹和寄居蟹資源豐富，因人類大量撈捕貝殼、盜採加上遊客大量撿拾，寄居蟹常找不到貝殼，出現被迫以蝸牛殼、瓶蓋等...

不用再為申請奔波 屏東縣府辦理身障者生活補助總清查

減少對身障補助申請的奔波，屏東縣府針對2021年「身心障礙生活補助」總清查，採取主動清查作業，藉由簡化原有作業流程，對已...

關懷據點注入新活力 純青樂齡行動車深入社區巡迴

關懷據點成立不易，許多社區雖有辦理關懷據點的意願，但考量活動安排、課程規畫等服務內容較生疏，且志工人力較不足而怯步。屏東...

管理多頭馬車…議員：防氣爆 沿前鎮河擴大檢測

高雄市府公布原民館旁測得高濃度乙烯並非石化管線滲漏，而是含氯有機溶劑分解產生乙烯。高市議員吳益政批結論過於草率，要求市府...

高雄前鎮乙烯外洩 檢測「石化管安全」

高雄市前鎮區原住民故事館旁9月11日測到高濃度乙烯，高雄市政府一度質疑是附近3條乙烯管線破漏所致，但經13天檢測調查，市...

熱門新聞

影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

以車換車長期佔用 汐止湖前街擬收費停車

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

砂石車開「簍空2軌橋」過濁水溪超順 網看傻：膽量大考驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。