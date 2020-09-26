快訊

人事總處宣布 110年度軍公教員工待遇不予調整

被笑看錯？ 賴士葆爆蘇貞昌有52.8億「公務私房錢」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南部科學園區生醫聚落成型 牙材產值增加2成

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
參訪人員參觀南科高雄園區內「智慧生醫旗艦館」，對於台灣高階牙材產品與技術有更深認識。記者徐白櫻／攝影
參訪人員參觀南科高雄園區內「智慧生醫旗艦館」，對於台灣高階牙材產品與技術有更深認識。記者徐白櫻／攝影

南部科學園區生醫聚落聚集80家生技醫療器材廠商、年產值近百億元，逾半數坐落在高雄園區。衛福部今天邀請全國牙科公協學會到高雄，參觀牙科AR實境模擬、數位植牙導航系統等產品與技術。衛福部心口司表示，牙材產業佈局新南向市場，整體產值提升2成左右， COVID-19（新冠肺炎）導致國內部分牙材短缺，國產牙材更有發展空間。

全台有7000多家牙科診所、1.4萬名牙醫師，不少牙醫師習慣使用進口牙材。為推動高階牙材產品國產國用，衛福部心口司今日邀請全國各牙科公會或協會人員參訪南科高雄園區。

承辦單位金屬工業研究發展中心指出，南科台南、高雄兩地園區設立80家生技醫材工廠，涵蓋牙科、骨科、醫療美容、檢驗試劑、醫用金屬與智慧醫材等領域，年產值約95億元。以牙材、骨材來分析，108年總營業額12.57億元，比前一年度成長19.35％。

107年起台灣推動高階牙材新南向市場，陸續有國產牙材廠商取得馬來西亞與印尼許可證。衛福部心口司簡任技正陳少卿表示，台灣牙科發展早，早期習慣使用國外材料，3年來政府推動下，國產品行銷額度比過去增加2成，此次疫情也導致國際物流、原物料斷線，南科產業聚落在疫情期間有效供應與支援，不僅可以國產國用，未來更能將高階產品推廣到新南向國家。

參訪團前往台灣植體公司參觀人工牙科系統、全球安聯的數位牙科植體、醫百科技的AR實境模擬，以及研發新冠病毒核酸檢測試劑組的泉沂醫學。

衛福部邀請全國牙科公協學會參訪南科高雄園區，「智慧生醫旗艦館」人員解說高階牙材產品與技術。記者徐白櫻／攝影
衛福部邀請全國牙科公協學會參訪南科高雄園區，「智慧生醫旗艦館」人員解說高階牙材產品與技術。記者徐白櫻／攝影

衛福部 南科

延伸閱讀

賴清德：新南向成功與否 關鍵在南台灣

賴清德談大南方大發展 「交通運輸是未來關鍵」

黑水變藍金 台灣估民國120年再生水使用倍增

台積設新廠 帶旺周邊房市

相關新聞

安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

國內疫情穩定加上7月開跑的「安心旅遊國旅補助」，屏東縣熱門旅遊度假地墾丁暑假期間湧入百萬人次遊客後，接續有墾丁賞鷹季、落...

南部科學園區生醫聚落成型 牙材產值增加2成

南部科學園區生醫聚落聚集80家生技醫療器材廠商、年產值近百億元，逾半數坐落在高雄園區。衛福部今天邀請全國牙科公協學會到高...

興達電廠發起淨灘 永安鑽石沙灣清出1噸海漂垃圾

今天台電公司在全台13處海灘發起淨灘活動，高雄興達電廠會同市府環保局、海洋局等單位，永安區各里里長也帶著鄉親響應活動，6...

迎5G不容慢半拍！ 陳其邁偕業界打造高雄5G智慧城

高雄市長陳其邁全力打造高雄為智慧城市，市府今天與遠傳電信、西門子、工研院等積極發展5G、人工智慧物聯網（AIoT）的業者...

影／「屏東總是多一度」發表 野生縣長意外入鏡

屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民...

台積電傳頂多只落腳台中 陳其邁再釋爭取善意

一度傳出會落腳高雄的台積電，最近又傳出頂多會落腳台中，高雄市長陳其邁為此再為高雄投資環境「掛保證」，指高雄橋科是短期內面...

大港橋跨年是否獻唱 陳其邁直說「不行不行」

高雄市2021跨年活動計畫移師大港橋舉辦，是否亦為停辦的「大港開唱」預作暖身？高雄市長陳其邁未明確回應，僅表示，高雄是港...

影／盜墾丁寄居蟹、珊瑚石罰3千 保育人士譏：有誰會怕

墾丁國家公園陸蟹和寄居蟹資源豐富，因人類大量撈捕貝殼、盜採加上遊客大量撿拾，寄居蟹常找不到貝殼，出現被迫以蝸牛殼、瓶蓋等...

不用再為申請奔波 屏東縣府辦理身障者生活補助總清查

減少對身障補助申請的奔波，屏東縣府針對2021年「身心障礙生活補助」總清查，採取主動清查作業，藉由簡化原有作業流程，對已...

關懷據點注入新活力 純青樂齡行動車深入社區巡迴

關懷據點成立不易，許多社區雖有辦理關懷據點的意願，但考量活動安排、課程規畫等服務內容較生疏，且志工人力較不足而怯步。屏東...

管理多頭馬車…議員：防氣爆 沿前鎮河擴大檢測

高雄市府公布原民館旁測得高濃度乙烯並非石化管線滲漏，而是含氯有機溶劑分解產生乙烯。高市議員吳益政批結論過於草率，要求市府...

高雄前鎮乙烯外洩 檢測「石化管安全」

高雄市前鎮區原住民故事館旁9月11日測到高濃度乙烯，高雄市政府一度質疑是附近3條乙烯管線破漏所致，但經13天檢測調查，市...

熱門新聞

電氣除魚虎！日月潭一周「打虎」破6000尾

把候用校長當司機 桃教育局長：六都都這樣

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

影／全國第1家無印良品全聯開幕 黃敏惠逛超市婆媽歡迎

千萬得主是你？基隆這家飲料店開出千萬發票請顧客快對

以車換車長期佔用 汐止湖前街擬收費停車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。