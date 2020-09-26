南部科學園區生醫聚落成型 牙材產值增加2成

南部科學園區生醫聚落聚集80家生技醫療器材廠商、年產值近百億元，逾半數坐落在高雄園區。衛福部今天邀請全國牙科公協學會到高雄，參觀牙科AR實境模擬、數位植牙導航系統等產品與技術。衛福部心口司表示，牙材產業佈局新南向市場，整體產值提升2成左右， COVID-19（新冠肺炎）導致國內部分牙材短缺，國產牙材更有發展空間。

全台有7000多家牙科診所、1.4萬名牙醫師，不少牙醫師習慣使用進口牙材。為推動高階牙材產品國產國用，衛福部心口司今日邀請全國各牙科公會或協會人員參訪南科高雄園區。

承辦單位金屬工業研究發展中心指出，南科台南、高雄兩地園區設立80家生技醫材工廠，涵蓋牙科、骨科、醫療美容、檢驗試劑、醫用金屬與智慧醫材等領域，年產值約95億元。以牙材、骨材來分析，108年總營業額12.57億元，比前一年度成長19.35％。

107年起台灣推動高階牙材新南向市場，陸續有國產牙材廠商取得馬來西亞與印尼許可證。衛福部心口司簡任技正陳少卿表示，台灣牙科發展早，早期習慣使用國外材料，3年來政府推動下，國產品行銷額度比過去增加2成，此次疫情也導致國際物流、原物料斷線，南科產業聚落在疫情期間有效供應與支援，不僅可以國產國用，未來更能將高階產品推廣到新南向國家。