安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒

國內疫情穩定加上7月開跑的「安心旅遊國旅補助」，屏東縣熱門旅遊度假地墾丁暑假期間湧入百萬人次遊客後，接續有墾丁賞鷹季、落山風藝術季、四重溪溫泉觀光季和明年元旦龍磐公園迎曙光，飯店強攻公私部門員工旅遊、學生畢旅團市場，墾丁核心區旅宿在中秋、國慶連假和周末幾乎滿房，平日也有六成預訂，區外旅宿大假日滿房，元旦目前均有七成預訂水準。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，暑假期間墾丁的住房榮景，主要是國內疫情解封、邊境封閉無法出國旅遊，加上「安心旅遊國旅補助」的激勵，但補助將在10月底結束，觀光業者擔心，沒有政策刺激下，國內旅遊恐退燒，對業界又是另一衝擊。

墾丁一家飯店主管說，「安心旅遊國旅補助」10月底結束，從11和12月目前仍不到五成的訂房率來看，確實產生影響，各家飯店只能靠學生畢旅和員工旅遊來衝業績，或自己再推優惠促銷方案，下波榮景則要等到明年農曆春節連假了。