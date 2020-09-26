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安心旅遊補助10月底關門 墾丁觀光業憂國旅退燒
國內疫情穩定加上7月開跑的「安心旅遊國旅補助」，屏東縣熱門旅遊度假地墾丁暑假期間湧入百萬人次遊客後，接續有墾丁賞鷹季、落山風藝術季、四重溪溫泉觀光季和明年元旦龍磐公園迎曙光，飯店強攻公私部門員工旅遊、學生畢旅團市場，墾丁核心區旅宿在中秋、國慶連假和周末幾乎滿房，平日也有六成預訂，區外旅宿大假日滿房，元旦目前均有七成預訂水準。
屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，暑假期間墾丁的住房榮景，主要是國內疫情解封、邊境封閉無法出國旅遊，加上「安心旅遊國旅補助」的激勵，但補助將在10月底結束，觀光業者擔心，沒有政策刺激下，國內旅遊恐退燒，對業界又是另一衝擊。
墾丁一家飯店主管說，「安心旅遊國旅補助」10月底結束，從11和12月目前仍不到五成的訂房率來看，確實產生影響，各家飯店只能靠學生畢旅和員工旅遊來衝業績，或自己再推優惠促銷方案，下波榮景則要等到明年農曆春節連假了。
近年來高人氣的屏東離島小琉球，大假日單日都有萬人登島，民宿一房難求，平日也有六成以上水準；小琉球觀光聯盟說，離島旅遊加碼補助是一大誘因，等補助結束，估計會影響二至三成訂房率，尤其是平日，業者只能降價因應。
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