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興達電廠發起淨灘 永安鑽石沙灣清出1噸海漂垃圾

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
沙灘上有不少漂流木與竹子，總重792公斤。記者徐白櫻／翻攝
沙灘上有不少漂流木與竹子，總重792公斤。記者徐白櫻／翻攝

今天台電公司在全台13處海灘發起淨灘活動，高雄興達電廠會同市府環保局、海洋局等單位，永安區各里里長也帶著鄉親響應活動，600多人前往永安鑽石沙灣撿拾垃圾，一上午清運152公斤一般垃圾、86公斤資源回收物與792公斤漂流木。台電公司表示，每撿拾1公斤垃圾即捐贈董氏基金會15元，支持青少年憂鬱防治工作。

台電公司每年舉辦淨灘活動，今年邁入26年，今天上午各電廠在全台13處海灘聯合淨灘。興達電廠發起永安區鑽石沙灣淨灘活動，今早由廠長歐皖麟廠長與永安區公所區長周益堂帶領鄉親撿拾沙灘垃圾。

興達電廠指出，集結600名志工力量，眾人共清運一般垃圾152公斤、資源回收86公斤，另有漂流木792公斤，總重量1030公斤；盼由淨灘活動呼籲民眾愛惜海洋資源，了解垃圾汙染海洋的嚴重性。

永安鑽石沙灣淨灘活動共清運152公斤一般垃圾、資源回收物86公斤。記者徐白櫻／翻攝
永安鑽石沙灣淨灘活動共清運152公斤一般垃圾、資源回收物86公斤。記者徐白櫻／翻攝
興達電廠發起永安鑽石沙灣淨灘活動，600多名志工參與。記者徐白櫻／翻攝
興達電廠發起永安鑽石沙灣淨灘活動，600多名志工參與。記者徐白櫻／翻攝

淨灘 台電 資源回收

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