迎5G不容慢半拍！ 陳其邁偕業界打造高雄5G智慧城

高雄市長陳其邁全力打造高雄為智慧城市，市府今天與遠傳電信、西門子、工研院等積極發展5G、人工智慧物聯網（AIoT）的業者合作舉辦「高雄領航一技術創新與產業商機高峰論壇」並與今天出席的業界簽合作意向書（MOU），宣示共同實踐「高雄5G智慧城」的願景目標。 陳其邁強調，高雄會當業者最好的伙伴，打造好的發展環境，這期間勢必遇到很多問題，盼業者為高雄找答案，讓高雄成為5G先進智慧城市。

為了推動5G，陳其邁本月15日宣布高雄成立「智慧城市推動委員會」，由他擔任召集人，副市長林欽榮擔任辦公室副召集人，各局處本於職掌發掘問題、專家解答，與中央共同合作，產業部分由副市長羅達生負責，打造產業成為系統整合的聚落，發揮「母雞帶小雞」，扶植智慧城市和新創公司的發展。

陳其邁表示，國發會為了推動5G，前瞻基礎建設計畫編了400億到500億，高市會密切與中央合作打造試驗場域；國人喜歡創業，就由中華電信、遠傳電信、資策會等來「以大帶小」，發揮母雞帶小雞的綜效。

遠傳電信總經理井琪表示，很多人覺得現在4G的網速也很好，都用得滿順的，但是在許多運用上，4G還是不及5G；5G以影像為主，像台東馬偕醫院與高醫的遠距醫療診療合作，運用4G時，網速和解晰度都不理想，後來用了5G，都改觀了，這對偏鄉醫療很重要，很多醫生不願到偏鄉去，但那裡的生命一樣可貴，有了5G的運用，讓遠距醫療成真。

井琪說，防疫期間對於居家隔離的民眾有電子圍籬，一般是用三角定位來掌握民眾的行蹤，可是這種方法用一段時間，三角定位會飄移，這也是媒體報導警察、里長疫於奔命找居家隔離者的原因，後來是運用AI才解決三角定位的問題。

陳其邁表示，他在行政院副院長任內促電信業者加快5G的推動速度，也是有人認為4G用得好好的，為何要那麼急著推5G？然而，5G市場國際競爭大，台灣以既有的科技能力從中段班切入，就要更快速的占有市場，愈早進市場愈有機會。