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影／「屏東總是多一度」發表 野生縣長意外入鏡

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，從自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃、到夜市玩彈珠台射飛鏢，觸動觀眾味蕾與心弦，「原來台灣最美好的樣子屏東都有」，感受屏東日常。

3分鐘影片的主題乍看之下以為是交通部觀光局的台灣廣告，直到意外捕捉野生屏東縣長潘孟安身影，讓人驚艷「原來這是屏東！」。屏東縣長潘孟安老家在車城福安宮附近，去年回家時，被民眾捕捉到他騎單車，穿拖鞋畫面，民眾才發現「單車大叔好面熟」，這次新形象影片將彩蛋元素加入，「若不仔細看絕對找不到」，考考觀眾的眼力，成為影片的驚喜彩蛋。

「屏東總是多一度」，這句話近來經常掛在潘孟安嘴邊，屏東因為地理緯度關係，溫度向來比其他縣市高，人也比較熱情，許多地方還保留純樸人情與美味，潘孟安說，屏東就像台灣的縮影，美麗的大山大海及擁有多族群、多文化，走一趟屏東，一次體驗台灣各處特色。

温貞菱是公視旗艦大戲「斯卡羅seqalu（原名傀儡花）」的女主角，先前她在屏東拍戲將近4個月，透過影片由她引導大家體驗屏東，也是加深優質戲劇與屏東的連結。

影片中，温貞菱走訪恆春半島的白榕園、龍磐公園、滿州港口茶、高樹鄉辜嚴倬雲植物保種中心、小琉球威尼斯海灘、山豬溝等共17處屏東美景，踏過冰涼又溫暖的海水，吹過涼爽又炙熱的海風，總是感受多一度的人文溫度。

影片裡也秀出屏東必吃美食，潮州古法青草茶、屏東市民族夜市的冰果室、東港溫體牛肉火鍋以及華僑市場的生猛海鮮等，都是屏東人的私房美食。此外，屏東還有俗稱「商展」的流動夜市，可以玩彈珠台、射飛鏢、套圈圈遊戲，也可以和朋友歡唱卡拉ok，屏東味讓人意猶未盡。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年初新冠疫情爆發以來，全球籠罩疫情陰影，避免疫情傳染，國家與國家間減少交流互動，但人與人之間別忘了溫暖，提升一度的關心、問候、幫助與祝福，讓溫暖流動。

屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常，影片中藏驚喜彩蛋，野生縣長潘孟安入鏡，不過要仔細看才能發現。圖／擷取潘孟安臉書
屏東縣政府發表最新形象影片，以「屏東總是多一度」為主題，主打台灣的庶民人情味，邀請新生代女神温貞菱拍攝，感受屏東日常，影片中藏驚喜彩蛋，野生縣長潘孟安入鏡，不過要仔細看才能發現。圖／擷取潘孟安臉書

屏東縣政府 潘孟安 疫情

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