台積電傳頂多只落腳台中 陳其邁再釋爭取善意

一度傳出會落腳高雄的台積電，最近又傳出頂多會落腳台中，高雄市長陳其邁為此再為高雄投資環境「掛保證」，指高雄橋科是短期內面積最大，條件也最好的半導體落腳地點，相信也會是最好的投資地點，希望國際大廠能列為設廠選項。

台積電新廠花落何處，備受關注，陳其邁多次釋出爭取設廠善意，今早參加高雄市校長聯席會議前受訪表示，台積電或是日月光封測大廠都是全球半導體大廠，現在半導體產業已朝向異質整合，若再加上華邦的記憶型半導體，台南到高雄無疑是一個最好的投資環境。

他表示，地方政府當然必須跟中央好好解決缺水、缺電等五缺問題，提供良好的招商環境，在產業人才或相關行政等問題全力提供協助。高市府這段時間也鴨子划水，拜訪國際大廠展開招商，但這些大廠當然有自己短中長期的布局，水到渠成的時候，才能對外做說明。

陳其邁說，過去他和副市長羅達生分別在行政院及經濟部服務，對這些先進半導體國際大廠都有非常密切合作的關係，也了解他們的布局，當然我們希望跟企業界合作，讓他們能夠落腳在高雄。目前高雄橋科是短期內是面積最大，條件最好的一個半導體落腳地點，相信高雄會是最好的投資地點。