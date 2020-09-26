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大港橋跨年是否獻唱 陳其邁直說「不行不行」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
陳其邁證實高雄2021年跨年活動將移師大港橋，但被問及是否登台獻唱，則直呼不行。記者王昭月／攝影
陳其邁證實高雄2021年跨年活動將移師大港橋，但被問及是否登台獻唱，則直呼不行。記者王昭月／攝影

高雄市2021跨年活動計畫移師大港橋舉辦，是否亦為停辦的「大港開唱」預作暖身？高雄市長陳其邁未明確回應，僅表示，高雄是港灣城市，因此跨年活動設計上希望更加創新，不流於千篇一律，至於屆時是否登台獻唱，他笑說，自己雖是被政治耽誤的歌手，但知道要量力而為，不要破壞氣氛趕走客人。

多年來高雄市跨年活動都在高雄夢時代前廣場舉行，市長陳其邁就職首年，決定移師新啟用的大港橋舉辦，媒體詢問現場腹地是否太小，人潮沒有辦法集中，陳其邁今早受訪時表示，大港橋有海域及陸域，他初步看了一下活動設計方式，多了很多新奇亮點，但他還是先賣個關子、大家可拭目以待。

陳其邁說，大港橋是一個網美打卡景點，且高雄是港灣城市。假如能有一些水上的跨年節目，結合港區包括13號碼頭，駁二等地，一方面可以帶動周邊商機，讓更多人不管搭輕軌或搭捷運，都能體驗港灣的美景，因此趁機做一些調整。而活動設計上也會比較有趣，富變化、不然跨年好像全台灣都一樣，千篇一律。

高雄跨年活動將大幅改變，媒體追問陳其邁屆時是否考慮現場獻唱？陳一聽到「獻唱」，直說「不行不行，這樣會趕掉客人」，「我雖然是被政治耽誤的歌手，自己知道要量力而為，不要破壞氣氛」。

他希望屆時年輕人能夠跟自己心愛的人一起來跨年，享受一個美好、新的開始，這是大家共同期待，不要每個縣市跨年活動都一樣，電視台轉到哪一台也雷同，這樣會很無聊。

跨年 陳其邁

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