影／盜墾丁寄居蟹、珊瑚石罰3千 保育人士譏：有誰會怕

墾丁國家公園陸蟹和寄居蟹資源豐富，因人類大量撈捕貝殼、盜採加上遊客大量撿拾，寄居蟹常找不到貝殼，出現被迫以蝸牛殼、瓶蓋等廢棄物棲身的窘境；警方日前在墾丁後壁湖查獲王姓男子盜採30隻寄居蟹和1塊珊瑚礁岩，依國家公園法最高裁罰新台幣3000元，保育人士譏如同「搔癢」，行為和罰責不符比例原則，修法提高罰責才有嚇阻力。

保7總隊第8大隊18日執行守望勤務，下午5時在墾丁後壁湖中洲潟湖海洋源保護示範區內，發現王姓男子的冰桶內有30隻寄居蟹和1塊珊瑚礁岩，住屏東車城鄉的王男說，只是好玩帶走，不知觸法，也沒有捕抓販賣的用意；警方依違反國家公園法第13條2款「禁止狩獵動物或捕捉魚類」規定開告發單，送墾管處裁罰3000元。

參與海洋生態社區巡守的吳姓保育人士說，國家公園法的罰責最高3000元實在太輕，不計盜採的珊瑚礁岩，換算平均1隻才罰100元，有誰會怕呢？若真如當事人所說「不知帶走寄居蟹會觸法」，顯示部分民眾欠缺保育觀念，生態保育宣導仍待加強。

被暱稱「寄居蟹媽媽」的救國團墾丁青年活動中心專員黃淑凰，9年前發起關懷寄居蟹生態保育的「還寄居蟹原來的家」活動，在中心員工宿舍旁空地闢換殼園地，取名寄居蟹的「快樂天堂」，向外界募集各式貝殼、螺殼置放地上，供寄居蟹自由換家，當地人工殼現象明顯降低；她說，寄居蟹帶回家其實很難養活，帶走只會成為害死牠們的兇手。