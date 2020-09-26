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影／盜墾丁寄居蟹、珊瑚石罰3千 保育人士譏：有誰會怕

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
警方日前在墾丁後壁湖查獲王姓男子盜採30隻寄居蟹和1塊珊瑚礁岩，依國家公園法最高裁罰新台幣3000元。記者潘欣中／翻攝
警方日前在墾丁後壁湖查獲王姓男子盜採30隻寄居蟹和1塊珊瑚礁岩，依國家公園法最高裁罰新台幣3000元。記者潘欣中／翻攝

墾丁國家公園陸蟹和寄居蟹資源豐富，因人類大量撈捕貝殼、盜採加上遊客大量撿拾，寄居蟹常找不到貝殼，出現被迫以蝸牛殼、瓶蓋等廢棄物棲身的窘境；警方日前在墾丁後壁湖查獲王姓男子盜採30隻寄居蟹和1塊珊瑚礁岩，依國家公園法最高裁罰新台幣3000元，保育人士譏如同「搔癢」，行為和罰責不符比例原則，修法提高罰責才有嚇阻力。

保7總隊第8大隊18日執行守望勤務，下午5時在墾丁後壁湖中洲潟湖海洋源保護示範區內，發現王姓男子的冰桶內有30隻寄居蟹和1塊珊瑚礁岩，住屏東車城鄉的王男說，只是好玩帶走，不知觸法，也沒有捕抓販賣的用意；警方依違反國家公園法第13條2款「禁止狩獵動物或捕捉魚類」規定開告發單，送墾管處裁罰3000元。

參與海洋生態社區巡守的吳姓保育人士說，國家公園法的罰責最高3000元實在太輕，不計盜採的珊瑚礁岩，換算平均1隻才罰100元，有誰會怕呢？若真如當事人所說「不知帶走寄居蟹會觸法」，顯示部分民眾欠缺保育觀念，生態保育宣導仍待加強。

被暱稱「寄居蟹媽媽」的救國團墾丁青年活動中心專員黃淑凰，9年前發起關懷寄居蟹生態保育的「還寄居蟹原來的家」活動，在中心員工宿舍旁空地闢換殼園地，取名寄居蟹的「快樂天堂」，向外界募集各式貝殼、螺殼置放地上，供寄居蟹自由換家，當地人工殼現象明顯降低；她說，寄居蟹帶回家其實很難養活，帶走只會成為害死牠們的兇手。

墾管處保育研究課說，加強取締外，近年和民間合力推動寄居蟹「房屋仲介所」，請遊客帶來各式貝殼、螺殼供換殼，也是另種型式的保育宣導；寄居蟹腹部柔軟，沒有貝殼保護，易受獵食者攻擊或失去水分，就算是人工瓶蓋、燈泡底座，因無法勾住易脫離，失去保護，數量必然減少，硬殼的鳳螺和貝殼才能真正發揮保護效果。

警方日前在墾丁後壁湖查獲王姓男子盜採30隻寄居蟹和1塊珊瑚礁岩，依國家公園法最高裁罰新台幣3000元。記者潘欣中／翻攝
警方日前在墾丁後壁湖查獲王姓男子盜採30隻寄居蟹和1塊珊瑚礁岩，依國家公園法最高裁罰新台幣3000元。記者潘欣中／翻攝

國家公園 墾丁 珊瑚

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