關懷據點注入新活力 純青樂齡行動車深入社區巡迴

關懷據點成立不易，許多社區雖有辦理關懷據點的意願，但考量活動安排、課程規畫等服務內容較生疏，且志工人力較不足而怯步。屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源。今年純青車巡迴79處社區，服務353場次，並協助15處新據點成立。

「給魚同時也給釣竿」屏東縣長潘孟安說，純青樂齡行動服務車在2015年駛入新成立或欲成立據點的鄉鎮社區，提供長輩身心機能活化運動、健康促進、預防及延緩失能照護等服務。純青車擔任培力社區角色，培育在地志工團隊，導入豐富課程，提升社區辦理關懷據點的意願及能量，使協助新據點運作更成熟，讓安居大社區願景得以實現。

純青樂齡行動服務車首次到位在萬丹鄉的水仙村，水仙村規畫在水仙社區活動中心試辦關懷據點，首次舉辦，純青車的團康老師及志工協助。課程中為讓長者們盡快融入氣氛，負責團康活動的老師卓璦玲以熟悉的曲目搭配舞蹈，帶來簡單易學的帶動唱，促進身體健康炒熱氣氛，在老師的熱情渲染，長者不再害羞，伴隨音樂「作伙搖落去！」

帶領團康活動近3年的卓璦玲，她原先是擔任社區志工，因緣際會被縣府發掘帶動團康的才華，隨著純青車四處到社區帶動唱，至今多達百處。她說，伴隨著純青車的腳步，見證許多據點從零到百的蛻變成長，看見長者從據點中活出新的自我，相當感動。

首次培力課程的結束，長者們紛紛擦拭身上的汗滴。70歲的李玉就說，平時載完孫子就待在家看電視打發，總算有可以運動又有趣的課程參與「以後每禮拜都要來」。