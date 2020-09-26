快訊

失竊的聖人之血？教宗若望保祿二世的「聖血瓶」竊盜之謎

中山高嘉義路段大貨車追撞貨櫃車 1無生命跡象1重傷

關懷據點注入新活力 純青樂齡行動車深入社區巡迴

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供

關懷據點成立不易，許多社區雖有辦理關懷據點的意願，但考量活動安排、課程規畫等服務內容較生疏，且志工人力較不足而怯步。屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源。今年純青車巡迴79處社區，服務353場次，並協助15處新據點成立。

「給魚同時也給釣竿」屏東縣長潘孟安說，純青樂齡行動服務車在2015年駛入新成立或欲成立據點的鄉鎮社區，提供長輩身心機能活化運動、健康促進、預防及延緩失能照護等服務。純青車擔任培力社區角色，培育在地志工團隊，導入豐富課程，提升社區辦理關懷據點的意願及能量，使協助新據點運作更成熟，讓安居大社區願景得以實現。

純青樂齡行動服務車首次到位在萬丹鄉的水仙村，水仙村規畫在水仙社區活動中心試辦關懷據點，首次舉辦，純青車的團康老師及志工協助。課程中為讓長者們盡快融入氣氛，負責團康活動的老師卓璦玲以熟悉的曲目搭配舞蹈，帶來簡單易學的帶動唱，促進身體健康炒熱氣氛，在老師的熱情渲染，長者不再害羞，伴隨音樂「作伙搖落去！」

帶領團康活動近3年的卓璦玲，她原先是擔任社區志工，因緣際會被縣府發掘帶動團康的才華，隨著純青車四處到社區帶動唱，至今多達百處。她說，伴隨著純青車的腳步，見證許多據點從零到百的蛻變成長，看見長者從據點中活出新的自我，相當感動。

首次培力課程的結束，長者們紛紛擦拭身上的汗滴。70歲的李玉就說，平時載完孫子就待在家看電視打發，總算有可以運動又有趣的課程參與「以後每禮拜都要來」。

  屏東縣政府以「一村里一據點」為目標，2015年起積極佈建社區關懷據點，截至今年9月已設置366處（據點298處+文健站68處），佈建率達79.05%是全國最高，年底縣府預計再新增5處，屆時佈建率將突破八成，期許為長者打造能在地安老、世代共融的安居樂業大社區。

屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府以「純青樂齡行動服務車」主動出擊，巡迴縣內社區，提供長者多元化服務，協助社區培力資源，團康老師帶來簡單易學的帶動唱，讓長輩們動一動。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 萬丹 潘孟安

延伸閱讀

以車換車長期佔用 汐止湖前街擬收費停車

16個社區秋節美食呷免驚！遊雲林別忘東勢有好康

偏鄉山城迷你小校太平國小 勇奪教學卓越金質獎

新竹市力推失智友善 要長者「憶啟安居」

相關新聞

高雄前鎮乙烯外洩 檢測「石化管安全」

高雄市前鎮區原住民故事館旁9月11日測到高濃度乙烯，高雄市政府一度質疑是附近3條乙烯管線破漏所致，但經13天檢測調查，市...

管理多頭馬車…議員：防氣爆 沿前鎮河擴大檢測

高雄市府公布原民館旁測得高濃度乙烯並非石化管線滲漏，而是含氯有機溶劑分解產生乙烯。高市議員吳益政批結論過於草率，要求市府...

不用再為申請奔波 屏東縣府辦理身障者生活補助總清查

減少對身障補助申請的奔波，屏東縣府針對2021年「身心障礙生活補助」總清查，採取主動清查作業，藉由簡化原有作業流程，對已...

關懷據點注入新活力 純青樂齡行動車深入社區巡迴

關懷據點成立不易，許多社區雖有辦理關懷據點的意願，但考量活動安排、課程規畫等服務內容較生疏，且志工人力較不足而怯步。屏東...

社團臉譜／金門村復會 為聚落找出路

金門有一群涵蓋文化、生態、景觀建築、觀光、藝術等領域的人，他們關心金門的島嶼環境，思考村落復興，成立「金門縣村復會」。理...

高桃雙潭締盟 兩地出遊互享優惠

高雄「蓮池潭」與桃園「龍潭」是南北兩地著名景點，高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦昨天共同見證兩地觀光業者簽訂合作備忘錄，締...

屏縣拓路完工跳票 民眾網路開罵

屏200縣道是往返恆春鎮、滿州鄉的要道，縣府先拓寬前段3.1公里，多處橋梁工程施工時僅能單線通行，不僅假日常塞車，居民也...

中秋連假 大鵬灣帆船節今登場

中秋連假何處去？結合賽事、水上活動與觀光的屏東大鵬灣帆船生活節，今起在濱灣之心登場，10天活動可欣賞帆船賽、藝術展演、遊...

馬祖海巡辦學生體驗營 體驗海巡勤務日常

金馬澎分署以「深度教育、體驗海巡」為主軸，今天在馬祖南竿福澳漁港舉辦海洋學生體驗營，邀請29名連江縣介壽國民中小學的學生...

保存「金門腔」！陳玉珍要求教育部辦認證考試

12年國教新課綱將「本土語言」列為各級學校課程，為了保存「純金門腔」，金門立委陳玉珍今日找教育部前來研商，要求一個月內教...

屏200縣拓寬延宕民眾怒 縣府：管線單位拖延生氣卻無奈

屏200縣道是往返恆春鎮、滿州鄉的要道，縣府前年8月拓寬前段3.1公里，多處橋樑工程僅單線通行，不僅假日常引發塞車怨言，...

高雄跨年晚會地點改變 陳其邁：選在大港橋

高雄市長陳其邁今天下午表示，今年跨年晚會有新的規畫，將選擇在大港橋的高雄港邊舉辦跨年晚會。

熱門新聞

找到了！ 高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

美爆！台東「無敵海景」消防隊 打火弟兄休息像渡假

台中捷運綠線年底通車 員工制服搶先曝光

北市自駕巴士將啟動 29日凌晨0時30分提供民眾搭乘

把候用校長當司機 桃教育局長：六都都這樣

被爆找候用校長輪流當司機 桃教育局長：考察能力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。