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不用再為申請奔波 屏東縣府辦理身障者生活補助總清查

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府針對2021年「身心障礙生活補助」總清查，採取主動清查方式，簡化原有作業流程，對已領有身心障礙者生活補助的民眾減少次年度補助申請的奔波，預估受益人數達2萬人。圖／屏東縣府提供
屏東縣府針對2021年「身心障礙生活補助」總清查，採取主動清查方式，簡化原有作業流程，對已領有身心障礙者生活補助的民眾減少次年度補助申請的奔波，預估受益人數達2萬人。圖／屏東縣府提供

減少對身障補助申請的奔波，屏東縣府針對2021年「身心障礙生活補助」總清查，採取主動清查作業，藉由簡化原有作業流程，對已領有身心障礙者生活補助的民眾減少次年度補助申請的奔波，預估受益人數達2萬人。

屏縣府社會處指出，為簡便身障朋友申請福利流程，社會處邀集縣內鄉鎮市公所社會福利業務承辦人員、戶政單位，辦理110年社會救助總清查作業說明會，針對110年度起身心障礙者生活補助總清查修改為主動清查說明，透過原有流程的改變，簡化受理的行政作業，排除身礙者延續社福資格的障礙。

處長劉美淑說，往年總清查工作，民眾接獲公所通知，需親自至公所、村里辦公室提交審核文件，再於申請表簽名後方提出總清查申請。但對身心障礙者來說，因其身心的限制與不便，這段申請的路程，相當辛苦。

縣府運用「衛生福利部全國社政整合資訊系統」，針對身障生活補助主動清查試辦，並對原申請民眾寄發通知書後，如無條件變動者，則依系統查調的資料主動辦理總清查初複審作業，減少身心障礙者外出辛勞，提升審查效率。社

2021年社會救助總清查作業在9月24日啟動，除身心障礙者生活補助外，其他項目包含，低收、中低收、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭子女生活津貼，具上述補助的民眾，接獲各鄉鎮市公所寄發的通知書，仍須主動申辦及檢附資料。若有社會救助申辦相關疑問，可於上班時間逕洽戶籍地公所、村里辦公室或屏東縣政府社會處洽詢。

屏東縣府針對2021年「身心障礙生活補助」總清查，採取主動清查方式，簡化原有作業流程，對已領有身心障礙者生活補助的民眾減少次年度補助申請的奔波，預估受益人數達2萬人。圖／屏東縣府提供
屏東縣府針對2021年「身心障礙生活補助」總清查，採取主動清查方式，簡化原有作業流程，對已領有身心障礙者生活補助的民眾減少次年度補助申請的奔波，預估受益人數達2萬人。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 身障

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